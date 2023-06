"Prince of Persia: The Lost Crown": Ubisoft bringt Kult-Reihe zurück

Ubisoft bringt mit "Prince of Persia: The Lost Crown" einen neuen Ableger der Kult-Reihe auf den Markt. Der neue Teil wird ein Sidescroller im Metroidvania-Stil, kündigte der französische Publisher beim Livestream des Summer Game Fest an.

Ein dazu veröffentlichter Trailer zeigt, dass Ubisoft sich für einen Comic-Grafikstil entschieden hat. Die Hauptfigur rennt in einer 2D-Welt Wände entlang, hüpft über Abgründe und schnetzelt sich durch Gegner. Der titelgebende Prinz wurde offenbar entführt und in ein "verbotenes Land" gebracht, heißt es im Trailer. Der Protagonist Sargon versucht, ihn zu retten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes YouTube-Video (Google Ireland Limited) geladen. YouTube-Video immer laden YouTube-Video jetzt laden

Ganz explizit verweist Ubisoft in einer Mitteilung auf die Metroidvania-Wurzeln (Mischung aus "Metroid" und "Castlevania") des neuen "Prince of Persia"-Teils. Dieses Genre ist für seinen nicht-linearen Spielfortschritt bekannt, wodurch Spieler die Welt relativ frei erkunden können. Nach und nach werden zusätzliche Fähigkeiten freigeschaltet, die Zugang zu neuen Teilen der Spielkarte eröffnen. Spieler sollen auch in "The Lost Crown" die Welt in ihrem eigenen Tempo erforschen können, verspricht Ubisoft.

Hauptfigur Sargon ist dabei mit Fähigkeiten zur Zeitmanipulation ausgestattet – in der "Prince of Persia"-Reihe praktisch obligatorisch. Spieler sollen mit diesen Fähigkeiten nicht nur kämpfen, sondern auch Rätsel lösen und Nebenquests absolvieren.

Spiel der "Rayman"-Macher

Entwickelt wird "Prince of Persia: The Lost Crown" von Ubisoft Montpellier, wo auch die "Rayman"-Spiele entstanden sind. Erfahrung mit 2D-Sidescrollern sollte dort also noch vorhanden sein. "Prince of Persia: The Lost Crown" soll am 18. Januar 2024 für PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S auf den Markt kommen. Außerdem wird der Titel auf Ubisofts Streaming-Dienst Luna spielbar sein.

Die "Prince of Persia"-Reihe nahm 1989 ihren Anfang und gehört zu den traditionsreichsten Spielereihen im Ubisoft-Portfolio. Zuletzt erschien mit "The Forgotten Sands" im Jahr 2010 ein neues Spiel im "Prince of Persia"-Universum, jahrelang lag die Reihe also auf Eis. Ubisoft arbeitet derzeit noch an einem Remake von "Sands of Time".

Was die Ankündigung von "Prince of Persia: The Lost Crown" für die Entwicklung von "Beyond Good and Evil 2" bedeutet, ist unklar. Auch dieses Spiel entsteht bei Ubisoft Montpellier. Nach langem Schweigen hatte Ubisoft zuletzt Anfang des Jahres versichert, dass die Arbeit an "Beyond Good and Evil 2" noch weitergehe.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Preisvergleich (heise Preisvergleich) geladen. Preisvergleiche immer laden Preisvergleich jetzt laden

(dahe)