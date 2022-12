"The Mandalorian": Staffel 3 kommt im März zu Disney+

Disney will die dritte Staffel seiner erfolgreichen "Star Wars"-Serie "The Mandalorian" ab dem 1. März 2023 ausstrahlen. "Der Mandalorianer und Grogu kehren am 1. März zurück", schreibt Disney in einem Twitter-Post vom Donnerstag.

Wie beide vorherigen wird auch die dritte Staffel von "The Mandalorian" exklusiv auf Disney+ verfügbar sein. Üblicherweise veröffentlicht Disney einzelne Folgen seiner Serien im Wochentakt. Einen Teaser-Trailer zu "The Mandalorian Season 3" hatte Disney bereits im September veröffentlicht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes Video (Kaltura Inc.) geladen. Videos immer laden Video jetzt laden The Mandalorian Staffel 3 Trailer (Quelle: Disney)

Staffel 2 von "The Mandalorian" war im Oktober 2020 gestartet, Staffel 1 im Oktober 2019. Zwischendurch waren die Figuren aus der Serie in "The Book of Boba Fett" zu sehen.

"Guardians" und "Transformers"

Neuigkeiten hat Disney auch für Marvel-Fans: Ein erster Trailer zu "Guardians of the Galaxy Volume 3" gibt einen Vorgeschmack auf den Film, der die Guardians-Trilogie abschließen soll. Regie führt erneut James Gunn, der bereits für die beiden Vorgänger zuständig war.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes Video (Kaltura Inc.) geladen. Videos immer laden Video jetzt laden Guardians of the Galaxy Volume 3 Trailer (Quelle: Disney)

Bekannte Gesicher verspricht "Guardians 3" auch bei den Schauspielern: Chris Pratt, über den zuletzt vor allem wegen seiner Mario-Stimme diskutiert wurde, kehrt als Titelfigur Peter Quill alias Star-Lord zurück. Auch Zoe Saldaña, Dave Bautista, Vin Diesel und Bradley Cooper kehren zu ihren Rollen zurück. "Guardians of the Galaxy Volume 3" soll im kommenden Mai in die Kinos kommen.

Disney-Konkurrenz hat derweil ebenfalls einen ersten Trailer zu einem seiner kommenden Filme veröffentlicht. "Transformers: Rise of the Beasts" ist der mittlerweile siebte Live-Action-Film im "Transformers"-Universum und folgt auf "Bumblebee" aus dem Jahr 2018. Der Film soll im kommenden Juni in die Kinos kommen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes Video (Kaltura Inc.) geladen. Videos immer laden Video jetzt laden Transformers: Rise of the Beasts Trailer (Quelle: Paramount Pictures)

(dahe)