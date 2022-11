"The Witcher 3": Next-Gen-Version kommt am 14. November

CD Projekt will die für PS5 und Xbox Series X/S optimierte Version von "The Witcher 3" am 14. Dezember veröffentlichen. Im Frühjahr hatte das polnische Studio bereits angekündigt, die Next-Gen-Fassung des Action-Rollenspiels solle im vierten Quartal erscheinen. Zuvor war der Release-Termin wohl auch wegen des schwierigen Launches von CD Projekts "Cyberpunk 2077" mehrfach verschoben worden.

In der Zwischenzeit wechselte unter anderem das Entwicklerstudio: Lange hatte Saber Interactive im Auftrag von CD Projekt an der Next-Gen-Umsetzung von "The Witcher 3" gearbeitet, bevor CD Projekt im April selbst die Entwicklung übernahm. "Wir finden gerade heraus, wie viel Arbeit noch zu erledigen ist, und haben die Veröffentlichung deshalb bis auf Weiteres verschoben", schrieb das Studio damals auf Twitter.

Die Verbesserungen der Next-Gen-Version von "The Witcher 3" sind derweil noch weitgehend unbekannt. Bei der optimierten Version von "Cyberpunk 2077" für PS5 und Xbox Series X hat CD Projekt unter anderem erhöhte Bildraten und Raytracing-Schatten angeboten. "The Witcher 3: Wild Hunt" kam 2015 in den Handel, also Jahre früher als das 2020 veröffentlichte "Cyberpunk 2077". Eine Next-Gen-Fassung des Hexer-Rollenspiels hat entsprechend mehr grafisches Verbesserungspotenzial.

Items aus Netflix-Serie

Ob es auch inhaltliche Änderungen gibt, ist ebenfalls offen. Die für Next-Gen-Konsolen optimierte Version soll allerdings alle DLCs für das Original sowie einige an die Netflix-Serie angelehnte Gegenstände umfassen. Erste Gameplay-Szenen will CD Projekt in der kommenden Woche zeigen.

Die Next-Gen-Version von "The Witcher 3" läuft auf PS5, Xbox Series X/S und auf dem PC. Wer das Originalspiel besitzt, kann das Update kostenlos installieren.

Im Oktober hat CD Projekt seine weiteren Pläne für die Entwicklung von Spielen in den "The Witcher" und "Cyberpunk"-Universen bekannt gegeben. Neben einem Remake von "The Witcher 1" in der Unreal Engine 5 entsteht demnach mit "Project Polaris" eine komplett neue Rollenspiel-Trilogie im "The Witcher"-Universum.

