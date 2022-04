"The Witcher 3": Next-Gen-Version verzögert sich weiter

Die für PS5 und Xbox Series X/S optimierte Fassung des Action-Rollenspiels "The Witcher 3" verzögert sich weiter. Man werde die Next-Gen-Version des Publikumslieblings selbst fertig stellen, schreibt das polnische Studio CD Projekt Red auf Twitter. Zuvor hatte das externe Studio Saber Interactive die Entwicklung geleitet.

Der zuletzt geplante Release-Zeitraum für die Next-Gen-Fassung von "The Witcher 3" war das zweite Quartal 2022. Einen neuen Release-Termin nennt CD Projekt nicht: "Wir finden gerade heraus, wie viel Arbeit noch zu erledigen ist, und haben die Veröffentlichung deshalb bis auf Weiteres verschoben", schreibt das Studio auf Twitter.

Zu den Inhalten der geplanten Next-Gen-Fassung des von Fans und Kritikern hochgelobten Rollenspiels gibt es bislang kaum Informationen. Orientierung könnte die überarbeitete Fassung von "Cyberpunk 2077" bieten, das ebenfalls von CD Projekt entwickelt wurde. Dessen optimierte Version für PS5 und Xbox Series X kommt unter anderem mit erhöhten Bildraten und Raytracing-Schatten. "The Witcher 3: Wild Hunt" kam 2015 in den Handel, entsprechend könnten die grafischen Verbesserungen umfangreicher ausfallen als bei dem 2020 veröffentlichten "Cyberpunk 2077".

Neues "Witcher"-Spiel in Arbeit

Für die Next-Gen-Optimierung war bislang das US-amerikanische Studio Saber Interactive verantwortlich, das zu den erfahrensten Studios der Branche für Remaster und Portierungen zählt. Saber Interactive hatte "The Witcher 3" bereits auf die Nintendo Switch portiert und ist für die Remaster-Versionen von "Total War: Rome" und "Crysis" verantwortlich.

CD Projekt arbeitet derzeit außerdem an einem komplett neuen Ableger der "The Witcher"-Reihe, die auf Basis der Unreal Engine 5 entsteht. Viel deutet darauf hin, dass man im neuen "The Witcher"-Spiel nicht mehr Hexer Geralt steuern wird, sondern einen Anhänger oder eine Anhängerin der Katzen-Schule des Hexer-Handwerks. Sicher bekannt ist bislang lediglich, dass auch das neue "The Witcher" wieder in einer offenen Spielwelt stattfinden wird.

(dahe)