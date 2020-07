"The Witcher Blood Origin": Netflix dreht neue Serie mit sechs Teilen

Netflix hat eine Ableger-Serie von "The Witcher" angekündigt, die lange vor den Ereignissen der Hauptserie um Hexer Geralt spielen soll. "The Witcher: Blood Origin" erzählt die Ursprünge der Hexer 1200 Jahre vor Geralt. In den Büchern von Andrzej Sapkowski entstand die bekannte Witcher-Welt durch die sogenannte "Sphärenkonjunktion": eine Kollision mehrerer Parallelwelten, durch die magische Lebewesen in die Welt gelangten.

In Büchern und Filmen blieb dieses Sci-Fi-Konzept bisher recht vage, offenbar möchte Netflix mit seiner neuen Serie nun etwas Licht ins Dunkel bringen. Insgesamt soll die neue Live-Action-Serie, die von Declan de Barra und Lauren Schmidt Hissrich produziert wird, sechs Teile haben. Schauspieler sind noch nicht bekannt, auch einen Veröffentlichungstermin nennt Netflix nicht.

Animationsfilm ebenfalls in Arbeit

Mit "The Witcher: Blood Origin" möchte Netflix an den großen Erfolg der ersten Staffel von "The Witcher" anknüpfen. Diese Serie sei von 76 Millionen Haushalten mindestens zwei Minuten angeschaut worden – laut Netflix Rekord für eine erste Staffel. Neben "Blood Origin" arbeitet Netflix auch an einem Animationsfilm namens "The Witcher: Nightmare of the Wolf".

Die Ausstrahlung der Netflix-Serie hatte dem Videospiel "The Witcher 3" im Januar erneut zu großer Popularität verholfen. Die polnischen Bücher von Andrzej Sapkowski wiederum gelangten außerhalb von Polen vor allem durch das Spiel "The Witcher" des damals noch kleinen und unbekannten Studios CD Projekt Red zu Bekanntheit. Mit den beiden Nachfolgern etablierte sich CD Projekt Red als eines der wichtigsten Entwicklerstudios der Welt.

Trailer zur Netflix-Serie "The Witcher" (Quelle: Netflix)

Sapkowski, der aus seiner Abneigung gegenüber den Videospielen von CD Projekt nie einen Hehl machte, hatte seine "The Witcher"-Lizenz ursprünglich für ein paar tausend Euro an das Studio verscherbelt. Dass das viel zu wenig war, stellte sich schnell heraus – Ende vergangenen Jahres verhandelten CD Projekt und Andrzej Sapkowski nach, dabei ging es um Millionensummen.

Die Netflix-Lizenz für Filme und Serien ist davon unabhängig: CD Projekt besitzt weiterhin die Rechte an der Marke "The Witcher" für Spiele, Comics, Brettspiele und Merchandising-Artikel. Ein neues Videospiel ist in Vorbereitung und soll nach "Cyberpunk 2077" erscheinen – Hexer Geralt wird dabei aber wohl nicht mehr die Hauptrolle spielen. Die Produktion der zweiten Netflix-Staffel von "The Witcher" soll derweil am 17. August wieder beginnen. Der Release ist für 2021 vorgesehen.

(dahe)