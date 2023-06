"The Witcher": Dritte Netflix-Staffel wird in zwei Teilen veröffentlicht

Nur noch einmal ist Henry Cavill als Hexer Geralt zu sehen: Die dritte Staffel von "The Witcher" ist gleichzeitig die letzte mit dem US-Schauspieler in der Hauptrolle. Am Donnerstag werden die ersten fünf Folgen veröffentlicht, teilte Netflix im April mit.

Die verbleibenden Folgen 5 bis 8 kommen einen Monat später am 27. Juli. Das habe man sich bei "Stranger Things 4" abgeschaut, sagte Producer Steve Gaub gegenüber The Verge. Die vierte Staffel der Mystery-Serie wurde ebenfalls in zwei Portionen auf Netflix veröffentlicht – offenbar mit Erfolg.

Man wolle damit die Spannung hochhalten und den Fans die Möglichkeit geben, über die Story zu spekulieren und zu diskutierten, führt Gaub aus. Die Entscheidung, Staffel 3 von "The Witcher" in zwei Parts aufzuteilen, sei erst im Schnitt gefallen. "Es gibt einen sehr wichtigen Wendepunkt", sagte er. Fans dürfen sich also auf einen Cliffhanger nach Folge 5 einstellen.

Netflix veröffentlicht Serien traditionell komplett an einem Tag – im Gegensatz zu Konkurrenten wie Disney+, HBO Max und Paramount Plus, die einzelne Episoden meist im Wochentakt anbieten.

Cavill gibt Geralt und Superman ab

Staffel 1 von "The Witcher" wurde für Netflix zum Überraschungserfolg und kam beim Publikum gut an. Beim Review-Aggregator hält die erste Staffel einen Score von 7.5 von möglichen zehn Punkten. Staffel 2 kam schlechter weg und hält nur einen Score von 3.9 Punkten. Besonders bitter ist für die Macher der Verlust von Henry Cavill, der sich mehrfach als großer Fan des Quellmaterials outete und bei den Fans hoch im Kurs stand.

Ab Staffel 4 muss Netflix die Hauptrolle neu besetzen. In die Rolle des grummeligen Hexers Geralt schlüpft dann der australische Schauspieler Liam Hemsworth. Auch seine Rolle als "Superman" wird Henry Cavill nicht mehr ausfüllen – er wird von David Corenswet ersetzt. Cavill wird stattdessen künftig in einer "Warhammer 40.000"-Serie von Amazon zu sehen sein.

