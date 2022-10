"The Witcher": Erster Teil kommt als komplett neues Remake

CD Projekt Red hat eine Neuauflage des ersten Videospiels aus der "Witcher"-Reihe angekündigt – genau 15 Jahre nach dessen Erscheinen. Das polnische Studio Fool’s Theory übernimmt die Entwicklung unter der kreativen Führung von CD Projekt – CD Projekt selbst ist an der eigentlichen Entwicklung kaum beteiligt.

Fool’s Theory legt "The Witcher" komplett neu auf und entwirft nicht bloß eine Remaster-Version des vorhandenen Spiels. Das Remake entsteht mit Epic Games' Unreal Engine 5 und trug früher den Projektnamen "Canis Majoris".

In der Ankündigung betont CD Projekt, dass einige frühere Teammitglieder, die an der ursprünglichen "Witcher"-Entwicklung beteiligt waren, inzwischen bei Fool’s Theory arbeiten. Zur Spielhistorie des Studios gehören das Singleplayer-Rollenspiel "Seven: The Days Long Gone" und Beteiligungen an "Dvinity: Original Sin 2" sowie "Baldur's Gate 3".

Neue "Witcher"-Trilogie entsteht parallel

CD Projekt selbst kümmert sich derweil um eine neue Spieletrilogie im "Witcher"-Universum – der erste Titel davon entsteht ebenfalls mit der Unreal Engine 5. Für weitere Details zum Remake des ersten "Witcher"-Teils vertröstet CD Projekt auf einen späteren Zeitpunkt. Nach dem technischen Debakel um das Action-Rollenspiel "Cyberpunk 2077" wolle man sich mehr Zeit lassen.

Zur Ankündigung schreibt CD-Projekt-Studiochef Adam Badowski: "Mit 'The Witcher' hat für uns, für CD Projekt Red, alles angefangen. Es war das erste Spiel, das wir je gemacht haben, und es war damals ein großer Moment für uns. An diesen Ort zurückzukehren und das Spiel neu zu entwickeln, damit die nächste Generation von Spielern es erleben kann, fühlt sich genauso groß an, wenn nicht noch größer", sagte Badowski.

"Die Zusammenarbeit mit Fool's Theory bei diesem Projekt ist ebenso aufregend, da einige der Leute dort bereits an den 'The Witcher'-Spielen beteiligt waren. Sie kennen das Ausgangsmaterial gut, sie wissen, wie sehr sich die Spieler auf das Remake gefreut haben, und sie wissen, wie man unglaubliche und ambitionierte Spiele macht. Und obwohl es noch einige Zeit dauern wird, bis wir mehr über und aus dem Spiel verraten können, weiß ich, dass sich das Warten lohnen wird."

(mma)