"The Witcher": Neues Open-World-Spiel entsteht mit Unreal Engine 5

CD Projekt arbeitet an einem neuen "The Witcher"-Spiel. Das polnische Entwicklerstudio kündigte den neuen Ableger am Montagabend an, ohne nähere Einzelheiten zu nennen oder Screenshots zu zeigen. So ist unklar, wann das Spiel auf den Markt kommen könnte.

Was dagegen bekannt ist, ist die Engine: CD Projekt setzt bei der Entwicklung des neuen "The Witcher"-Spiels erstmals auf die Unreal Engine von Epic Games. Beim neuen "The Witcher"-Ableger kommt die beliebte Engine in ihrer aktuellen Version 5 zum Einsatz. Bisher wurden die Rollenspiele der "The Witcher"-Reihe mit CD Projekts hauseigener RedEngine entwickelt. CD Projekts jüngstes Werk "Cyberpunk 2077" entstand in der RedEngine 4.

Beim neuen "The Witcher" will CD Projekt eng mit Unreal-Entwickler Epic Games zusammen: Die Rede ist von einer "technologischen Partnerschaft", die sich über mehrere Jahre erstrecken soll. Dabei soll CD Projekt tatkräftige Unterstützung von Epic Games bekommen, um die Engine für Open-World-Erfahrungen anzupassen – einer der wenigen Hinweise auf mögliche Inhalte des kommenden "Witcher"-Spiels.

Offene Spielwelt

Die Passage deutet nämlich darauf hin, dass auch der neue "Witcher"-Ableger ein Rollenspiel mit offener Spielwelt werden dürfte. Teil 1 bis 3 waren bereits Rollenspiele, der Kartenspiel-Ableger "Gwent" tanzte genauso aus der Reihe wie das Mobilspiel "The Witcher: Monster Slayer". Weitere Informationen zum kommenden Ableger finden sich in der ersten Mitteilung nicht.

Ein Teaser-Bild zeigt ein Hexer-Medaillon im Schnee. Es hat Katzenform – vermutlich dürfte sich der neue Teil also nicht mehr um die bisherige Hauptfigur Geralt drehen, der der Wolfsschule des Hexerhandwerks angehört. Schon zuvor hatte CD Projekt angekündigt, sich von Geralt verabschieden zu wollen. "The Witcher 3" zählt zu den erfolgreichsten und besten Rollenspielen des vergangenen Jahrzehnts. Derzeit arbeitet CD Projekt daran, das Spiel für Xbox Series X und PS5 auf Vordermann zu bringen. Die überarbeitete Fassung soll 2022 erscheinen und auch auf dem PC verfügbar sein.

Beim Deal mit Epic Games beschränkt sich CD Projekt offenbar auf die Technik: Es gebe keine Pläne, den neuen "The Witcher"-Ableger in nur einem Store zu veröffentlichen, schrieb der offizielle Account von "The Witcher" bei Twitter. Demnach wird das neue "The Witcher"-Spiel weder Epic- noch GOG-exklusiv.

(dahe)