"The Witcher": Trailer zu zweiter Netflix-Staffel, neue Downloads für das Spiel

Netflix hat einen neuen Trailer zu Staffel 2 von "The Witcher" veröffentlicht. Die TV-Serie um die Bücher von Andrzej Sapkowski geht am 17. Dezember in die neue Staffel, kündigte Netflix bei der Veranstaltung WitcherCon an. Diese zweite Staffel soll acht Folgen umfassen.

Trailer zur Staffel 2 von "The Witcher" (Quelle: Netflix)

Die Netflix-Serie behandelt die Geschichte aus den Büchern von Andrzej Sapkowski, spielt zeitlich also vor den Geschehnissen der Witcher-Trilogie des polnischen Entwicklerstudios CD Projekt Red. Für Netflix war die Ausstrahlung ein großer Erfolg: "The Witcher" wurde zur meistgesehenen Serie des Streaming-Dienstes. Mittlerweile trägt diesen Titel die Serie "Bridgerton":

Neue DLCs für "The Witcher 3"

Weitere Neuigkeiten gab es auf der WitcherCon zu den Next-Gen-Versionen des Action-Rollenspiels "The Witcher 3". Laut Entwickler CD Projekt kommen die Fassungen für PS5 und Xbox Series X mit neuen DLCs in den Handel, die sich auf die Netflix-Serie stützen. Die Entwickler deuteten etwa ein Rüstungsset an, das dem Aussehen von Hauptfigur Geralt aus der Netflix-Reihe nachempfunden ist. Wie die weiteren DLC-Komponenten aussehen, ist offen.

Dass CD Projekt über sechs Jahre nach Veröffentlichung des Spiels noch einmal Ressourcen in aufwendige Quest- und Story-Erweiterungen steckt, ist aber unwahrscheinlich: Das Studio ist weiterhin vorrangig mit dem Aufpolieren und Ergänzen von "Cyberpunk 2077" beschäftigt.

Schon länger ist bekannt, dass die Next-Gen-Version von "The Witcher 3" neben schnelleren Ladezeiten auch Raytracing unterstützen soll, Details fehlen allerdings weiterhin. Die aufgefrischte Version von "The Witcher 3" soll noch in diesem Jahr erscheinen und neben dem Hauptspiel auch die kostenlosen DLCs sowie die beiden größeren DLC-Pakete "Blood and Wine" und "Hearts of Stone" umfassen. Für Besitzerinnen und Besitzer des Spiels wird das Upgrade kostenlos – auch auf dem PC.

