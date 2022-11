"The Witcher" auf Netflix: Liam Hemsworth löst Henry Cavill ab

Die "The Witcher"-Serie von Netflix verliert ihr Zugpferd: Der bei den Serienfans überaus beliebte Henry Cavill wird ab der vierten Staffel nicht mehr als die Hauptfigur Geralt von Riva auftreten. Das teilte Cavill in einem Instagram-Post mit, in dem er auch direkt seinen Nachfolger ankündigte: Der australische Schauspieler Liam Hemsworth, bekannt unter anderem aus den "Hunger Games"-Filmen, wird in die Rolle des grummeligen Hexers schlüpfen.

Für Netflix ist das ein großer Verlust. Cavill hauchte der Fantasy-Serie nicht nur Starpower ein, sondern wirkte dabei wegen seiner offen zur Schau gestellten Wertschätzung für das Quellmaterial auch noch authentisch und engagiert. Cavill hat sich mehrfach als großer Fan der Spielereihe von CD Projekt geoutet, deren dritten Teil er mehrfach durchgespielt haben will. Anschließend las er eigenen Angaben zufolge die Buchvorlagen von Andrzej Sapkowski – lange, bevor er für eine Rolle in der Serie im Gespräch war.

Cavill macht wieder den Superman

Dass Cavill nun trotz seiner Liebe für das "The Witcher"-Universum der Netflix-Serie den Rücken zukehrt, deuten viele Fans als schlechtes Signal. Schon Staffel 2 der Serie kam beim Fan-Publikum recht schlecht weg, auf Metacritic gibt es nur 3,9 von 10 möglichen Punkten. Staffel 3, in der Cavill noch als Geralt auftritt, soll im kommenden Sommer veröffentlicht werden.

Über die Hintergründe von Cavills Abschied ist wenig bekannt. Das Branchenmagazin Deadline berichtet, Cavill habe nur einen kurzzeitigen Vertrag für "The Witcher" abgeschlossen und wolle sich nun wieder anderen Projekten widmen, darunter auch eine Rückkehr als Schauspieler von Superman.

Die erste Staffel von "The Witcher" wurde für Netflix zum Überraschungshit und avancierte vorübergehend zur meistgesehenen Serie in der Geschichte des Streamingdienstes. Neben der Hauptserie produziert Netflix nun auch weitere Ableger. Die Prequel-Serie "Blood Origin", die die Ursprünge der mutierten Hexer beleuchtet, soll ab dem 25. Dezember bei Netflix ausgestrahlt werden.

(dahe)