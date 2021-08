TheA500 Mini: Neuauflage des Amiga 500 kommt mit 25 Spielen

Die britische Firma Retro Games bringt einen weiteren Heimcomputer-Klassiker zurück: Der Nachbau des Amiga 500 heißt TheA500 Mini und soll Anfang 2022 verfügbar werden. Für den Vertrieb in Deutschland ist Koch Media verantwortlich, das Gerät soll 130 Euro kosten.

Die genauen Abmessungen des TheA500 Mini sind nicht bekannt, die Neuauflage ist nach Fotos zu urteilen aber deutlich kleiner als das 16-Bit-Original. Die Tastatur, die beim Amiga 500 Teil des Systems war, ist beim Nachbau nur zu Zierde da – wer Tastatureingaben tippen möchte, kann eine externe USB-Tastatur anschließen.

Der TheA500 Mini ist kleiner als die Originalvorlage Amiga 500. (Bild: Koch Media)

Im Lieferumfang enthalten ist dagegen eine USB-Maus nach klassischem Vorbild, deren Kabel 1,8 Meter lang ist. Auch ein Gamepad mit acht Tasten und ein HDMI-Kabel werden mitgeliefert, sodass der TheA500 auch an modernen Fernsehern genutzt werden kann.

25 Spiele

Bei der Grafikausgabe haben Käuferinnen und Käufer die Wahl zwischen 50 und 60 Hertz, ein CRT-Filter lässt sich für Nostalgiker optional einschalten. Beim TheA500 Mini werden insgesamt 25 Spiele mitgeliefert, von denen Koch Media bislang 12 angekündigt hat: "Alien Breed 3D", "Another World", "ATR: All Terrain Racing", "Battle Chess", "Cadaver", "Kick Off 2", "Pinball Dreams", "Simon The Sorcerer", "Speedball 2: Brutal Deluxe", "The Chaos Engine", "Worms: The Director's Cut" und "Zool: Ninja Of The ‘nth Dimension".

Alle diese Titel können auf dem TheA500 gespeichert und zum Speicherpunkt wieder angefangen werden. Wer mehr Spiele auf seinem Pseudo-Amiga spielen möchte, kann sie per USB-Stick aufspielen: Als Emulator funktioniert der TheA500 auch mit nicht vorinstallierten Titeln.

Retro Games ist bekannt für seine Neuauflagen klassischer PC-Systeme. Das Unternehmen hat etwa die Commodre-Neuauflage TheC64 gebaut. Beim Nachbau des C64 erschien zuerst eine Mini-Variante, bevor später eine Fassung in Originalgröße mit funktionaler Tastatur in den Handel kam.

(dahe)