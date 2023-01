ThinkBook 16p Gen 4: Lenovo bringt Notebook mit Erweiterungsmodulen

Beim ThinkBook 16p Gen 4 kann man nachträglich und situationsabhängig den Funktionsumfang erweitern und ändern. Dafür sorgt oben an der Deckelaußenseite eine Magic Bay getaufte Erweiterungsschnittstelle: Es gibt eine Reihe Pogo-Pins für steckbare Module, die magnetisch halten.

Zum Start wird es davon drei geben. Eine Videoleuchte (24 Euro) sorgt dafür, dass man in Videokonferenzen gut ausgeleuchtet wird. Will man eine bessere Bildqualität als die der im Deckel integrierten Webcam, so lässt sich eine bessere 4K-Kamera (130 Euro) nachrüsten. Sie ist obendrein drehbar gelagert, sodass man mit ihr auch von einem weg filmen kann – oder in Kombination mit der integrierten Webcam zwei Streams gleichzeitig teilt.

Schließlich sieht Lenovo ein LTE-Modul (100 Euro) vor, damit man unabhängig von WLAN-Hotspots online gehen kann. Die LTE-Erweiterung ist als separates Modul deutlich günstiger zu realisieren als ein internes Mobilfunkmodem und lässt sich dank zusätzlicher USB-C-Buchse auch an beliebigen anderen Notebooks verwenden.

Bild 1 von 4 Lenovo ThinkBook 16p mit Erweiterungsmodulen (4 Bilder) Das ThinkBook 16p hat oben am Deckel eine Reihe Pogo-Pins, an denen zusätzliche Magic-Bay-Erweiterungsmodule andocken können.

(Bild: Lenovo)

Leistungsstarke Hardware

Das 2,1 Kilogramm schwere ThinkBook 16p Gen 4 selbst ist ein leistungsstarker Mobilrechner, der im Maximalausbau einen Core-i9-Prozessor der 13. Generation und Nvidias neue Mittelklasse-Grafikchip GeForce RTX 4060 enthält. Lenovo sieht bis zu 16 GByte gesteckten DDR5-Speicher und zwei SSDs vor. Für den 16-Zoll-Bildschirm im 16:10-Format sind zwei Panel-Optionen vorgesehen: Es gibt ein reguläres 2,5K-Modell (60 Hz, sRGB) und für Topmodelle ein 3,2K-Modell mit Mini-LED-Beleuchtung (120 Hz, DCI-P3).

Lenovo will das ThinkBook 16p Gen 4 hierzulande ab Juni zu Preisen ab 1400 Euro verkaufen (mit schwächerem Prozessor, 2,5K-Bildschirm und ohne Nvidia-GPU). In anderen Regionen startet der Verkauf des Notebooks schon etwas früher, weshalb man die Magic-Bay-Erweiterungsmodule schon ab April in Läden finden soll. (mue)