ThinkPad Z: Neue Business-Notebooks mit nachhaltigen Materialien

Zur CES startet Lenovo mit einer neuen Business-Notebook-Serie: ThinkPad Z. Die Geräte weichen mit grauen Metallgehäusen samt bronzefarbenen Flanken und abgerundeten Ecken deutlich vom bekannten schwarzen, eckigen Look ab. Lenovo setzt dabei auf nachhaltige Materialien: Das Aluminium des Gehäuses ist zum Großteil recycelt. Gleiches gilt für das Ausgangsmaterial für das vegane Leder, das manche Ausstattungsvarianten ziert. Das Netzteil verwendet laut Lenovo zu 90 Prozent Recyclingmaterial; die kompostierbare Verpackung besteht aus Bambus und Zuckerrohr.

Die ThinkPad-Z-Notebook haben eine nachhaltige Verpackung. Die Webcam wurde von den Designern prominent in Szene gesetzt. (Bild: Lenovo)

Ryzen-Pro-Prozessoren

Auch im Inneren trifft man Besonderheiten an: Die ThinkPad-Z-Notebooks verwenden ausschließlich Ryzen-Pro-Prozessoren der 6000er-Generation. Im ThinkPad Z16 arbeiten solche der H-Abwärmeklasse, im ThinkPad Z13 U-Modelle. Im Z13 soll es optional ein Lenovo-exklusives Ryzen-Pro-Prozessormodell geben – das erinnert stark an die Ryzen-CPUs der Surface-Edition, die Microsoft verwendet. Alle neuen Ryzen-Pro-Prozessoren enthalten den TPM-Nachfolger Pluton: Der eigenständige Sicherheitschip wurde unter Microsofts Federführung entwickelt und wird künftig auch in SoCs von Intel und Qualcomm zum Einsatz kommen.

Im Z13 kümmert sich ausschließlich die integrierte GPU um die Grafikausgabe, das Z16 gibt es optional mit zusätzlichen Radeon-Grafikchips. Beide Notebooks haben 16:10-Bildschirme und können optional mit OLED-Touchscreen bestückt werden. Das ThinkPad Z13 hat zwei USB-C-Anschlüsse und einen analogen Audioausgang, das ThinkPad Z16 bietet außer einer dritten USB-C-Buchse auch noch einen SD-Kartenleser.

Die ausschließlich AMD-befeuerten ThinkPad-Z-Notebooks haben 16:10-Bildschirme. (Bild: Lenovo)

Beide neuen ThinkPads sollen ab Juni verfügbar sein. Das rund 1,3 Kilogramm schwere ThinkPad Z13 kostet ab 1650 Euro, das knapp 2 Kilogramm schwere ThinkPad Z16 ab 2250 Euro. Beide soll es mit bis zu 32 GByte aufgelötetem LPDDR5-Arbeitsspeicher und PCIe-4.0-SSDs bis 1 TByte (Z13) beziehungsweise 2 TByte (Z16) geben.

(mue)