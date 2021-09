Thinka-Bridge soll Z-Wave-Geräte und Apple HomeKit verbinden

Der Hersteller Thinka hat eine Bridge vorgestellt, die den Kommunikationsstandard Z-Wave in Apple HomeKit einbindet. Das Gerät wurde als erstes Produkt dieser Gattung von Apple zertifiziert, wie die niederländische Firma am Dienstag mitteilte. "Thinka Z-Wave" soll über 3000 per Z-Wave funkende Heimautomatisierungsgeräte und Sensoren verschiedener Hersteller mit Apples Smart-Home-Plattform verbinden.

Siri, Alexa und Google Assistant

Das ermögliche neben der Ansteuerung über das Sprachassistenzsystem Siri auch die Bedienung per Home-App sowie HomeKit-Funktionen, darunter eine Automatisierung über Geofences und Support für die "adaptive Beleuchtung", die die Farbtemperatur der Tageszeit entsprechend automatisch anpasst, verspricht Thinka. Die Bridge lässt sich neben Siri auch über Amazon Alexa und Google Assistant ansteuern, auch dafür liege eine Zertifizierung vor.

Die allermeisten HomeKit-Geräte setzen auf WLAN und Bluetooth und sind damit im Unterschied zu Z-Wave nicht für die Heimautomatisierung optimiert, schreibt der Hersteller. Z-Wave soll besonders energiesparend funken, eine gute Abdeckung auch für größere Häuser bieten und sich nicht durch andere Funknetze stören lassen. Als Abdeckung der Z-Wave-Bridge führt Thinka 400 Meter an. Die Bridge kostet knapp 430 Euro und soll ab sofort in Europa erhältlich sein.

HomeKit lange nicht Mesh-fähig

Apples HomeKit fehlte lange der Support für Mesh-Netzwerkprotokolle, dieser ist erst jüngst mit direkter Unterstützung für Thread hinzugekommen. Dafür sind bislang aber nur relativ wenige Smart-Home-Geräte verfügbar, auch wenn Anbieter mit HomeKit-Fokus wie Eve ihre Hardware um Thread-Support ergänzen. Für die Anbindung an Thread ist zusätzliche Hardware wie ein HomePod mini oder ein neues Apple TV 4K (2021) erforderlich, die als Border-Router dienen. Z-Wave ließ sich bislang bereits auf inoffiziellen Wegen mit HomeKit verbinden, mitunter tauchen aber nicht alle Geräte in HomeKit auf oder es fehlen bestimmte Funktionen.

(lbe)