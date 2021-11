Thomas Dohmke ist neuer CEO von GitHub

GitHub hat einen neuen CEO. Wie das Unternehmen bekannt gab, übernimmt am 15. November Thomas Dohmke, seit 2018 im Unternehmen und bisher Chief Product Officer. Nat Friedman, seit 2018 GitHub-CEO und zusammen mit Dohmke an der Übernahme durch Microsoft beteiligt, bleibt dem Unternehmen als "Chairman Emeritus" erhalten und steht seinem Nachfolger beratend zur Seite. Wie bei GitHub üblich, haben sowohl alter als auch neuer CEO ihre Beweggründe in einem Blogbeitrag veröffentlicht.

Gelernt auf dem C64

Thomas Dohmke kommt aus Deutschland und hat, wie er in seinem Beitrag schreibt, auf einem Robotron KC 87 und einem Commodore 64 das Programmieren gelernt. An der Technischen Universität Berlin habe er erstmals Kontakt mit Linux und der Open-Source-Welt gehabt. Später verdiente er sein Geld mit dem Programmieren in verschiedenen Branchen, für Versicherungen und die Automobilindustrie. 2011 gründete er das Unternehmen HockeyApp, das eine Plattform für App-Tests anbot.

Diese Idee verkaufte er an Microsoft und landete so als Mitarbeiter in Redmond und später bei GitHub. In seine Zeit als Produktverantwortlicher bei GitHub fallen zahlreiche große Projekte: Die Übernahme von Dependabot, npm, und Semmle und neue Projekte wie Codespaces, die Überarbeitung der Issues, und der KI-Programmierassistent Copilot. Mit dem Archive Program will sich GitHub zusätzlich darum kümmern, dass Open-Source-Code für zukünftige Generationen erhalten bleibt.

Überraschender Wechsel

Der Zeitpunkt für den Wechsel von Friedman kommt überraschend. Am 27. Oktober hatte GitHub seine virtuelle Entwicklerkonferenz Universe eröffnet und dort zahlreiche Neuerungen bei Issues, Discussion und Copilot vorgestellt – das wäre eine Gelegenheit, die Übergabe auch im Livestream vor der versammelten Nutzerschaft zu verkünden.

(jam)