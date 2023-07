Threads in Deutschland auf dem iPhone installieren

Millionen Menschen haben sich Metas Twitter-Alternative Threads bereits installiert. Wer allerdings in der Europäischen Union lebt, geht auf dem offiziellen Weg aktuell leer aus. Für das iPhone gibt es aber einen Weg, trotzdem an die App zu gelangen – Nutzer benötigen dafür eine amerikanische Apple ID und laden sich Threads aus dem US-App-Store. Da dies nicht der von Apple vorgesehene Weg ist, um Apps zu laden, geschieht dies allerdings auf eigene Gefahr und kann im schlimmsten Falle Account-Sperrungen nach sich ziehen. Im Zweifel lohnt es sich also, besser abzuwarten, bis Threads auch in der EU zum Download freigegeben wird.

Im Gegensatz zu Android, wo Nutzer sich die App als APK besorgen und per Sideloading – mit allerlei Risiken verbunden – auf das Gerät installieren, ist der Weg auf Apple-Geräten genauso sicher wie die reguläre Installation über den deutschen App Store. Allerdings erfordert die Installation einige Schritte mehr.

So bekommt man eine amerikanische Apple-ID

Am Anfang steht das Erstellen einer US-Apple-ID. Geht es nur darum, gratis nutzbare Apps zu laden, ist das Ganze noch vergleichsweise einfach. Wer allerdings Apps erwerben möchte oder In-App-Käufe plant, benötigt zusätzlich auch eine amerikanische Kreditkarte. Diese ist aber im Falle von Threads nicht nötig. Im Registrierungsprozess wird das Zahlungsmittel einfach außen vorgelassen ("No card").

Die zusätzliche Apple ID kann auf der entsprechenden Seite von Apple erstellt werden. Wichtig ist hierbei, als Land die Vereinigten Staaten anzugeben – dies ist der Schlüssel zum US-App Store. Ferner muss eine Anschrift in den USA angegeben werden. Ob diese tatsächlich existiert, wird von Apple offenbar nicht überprüft. Insofern kann diese nahezu beliebig gewählt werden. Nutzer sollten sich allerdings darüber im Klaren sein, dass Apple dies nicht gutheißt und im schlimmsten Fall den Account löschen könnte.

Auf dem iPhone App Store wechseln

Im nächsten Schritt kann man sich mit der amerikanischen Apple ID in den US-App Store auf dem iPhone einloggen. Dafür muss auf dem Gerät nicht die iCloud komplett abgemeldet werden, sondern es genügt, die Verbindung nur für den App Store zu trennen. Dazu geht man in den Einstellungen auf die Rubrik für die iCloud (Eintrag ganz oben mit dem eigenen Namen). Dort gibt es einen Menüeintrag "Medien & Käufe". Einmal angetippt, kann die Option "Abmelden" ausgewählt werden. Wenn der Menüeintrag anschließend erneut geöffnet wird, besteht die Möglichkeit, sich mit der alternativen Apple ID anzumelden (Eintrag "Nicht Vorname Name?"). Alles Weitere folgt dem üblichen Vorgehen: In die App-Store-App wechseln, dort nach Threads suchen und die App herunterladen. Anschließend kann auf dem gleichen Weg wieder die eigentliche Apple-ID ausgewählt und verbunden werden, um wieder Zugang zum deutschen App Store zu bekommen.

Was man zu Threads noch wissen muss

Wie die App sich aktuell präsentiert, haben wir in einem eigenen Artikel dargelegt. Wichtig zu wissen ist noch, dass Threads unter iOS eine Dateigröße von 243,2 Megabyte hat. Auffallend sind die vielen Datenschutz-Hinweise. Meta macht in von Facebook gewohnter Weise regen Gebrauch von allen möglichen Daten des Nutzers und gibt in der Erklärung im App Store etwa Gesundheitsdaten, Finanzdaten, Nutzerinhalte, Einkäufe, Orte und vieles mehr an. Nutzer sollten also wissen, worauf sie sich in Sachen Privacy einlassen. Threads für iOS benötigt mindestens iOS 14 und existiert bereits in einer deutschsprachig lokalisierten Fassung.

