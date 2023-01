"Three-Body": Tencent kommt Netflix mit Serie zu "Die drei Sonnen" zuvor

Der chinesische Videostreaming-Anbieter Tencent Video hat die ersten Episoden der hauseigenen Adaption des Science-Fiction-Romans "Die drei Sonnen" veröffentlicht und zumindest die Staatsmedien sind begeistert. Die staatliche Nachrichtenagentur Xinhau spricht von Kritikerlob und schreibt, dass ein sehr wohlwollendes Hashtag auf Weibo die Liste der Suchbegriffe angeführt habe. Es sei 340 Mal angeklickt worden und bedeute so viel wie "Drei-Sonnen-TV-Drama ist ein Sieger". Viele Zuschauer und Zuschauerinnen hätten sich zufrieden geäußert und die Nähe zum Buch gelobt. Die beiden ersten Folgen können mit englischen Untertiteln auch hierzulande kostenfrei angesehen werden.

Eine von mehreren Adaptionen

Mit der Adaption kommen Tencent Video und Chinas Staatsfernsehen CCTV Netflix zuvor, der US-Streamingdienst hat für seine Serie aber noch keinen Veröffentlichungstermin genannt. Eine animierte Adaption wurde vor wenigen Wochen von der chinesischen Videoplattform Bilibili veröffentlicht. Für Tencent hat "Three-Body" jetzt in Bezug auf die Zugriffszahlen am Premierentag alle Rekorde gebrochen, zitiert Xinhua. Entstanden sei die Produktion in Kooperation nicht nur mit dem Autor des Buchs, sondern auch mit Forschungseinrichtungen in China. Gefilmt worden sei etwa im Nationalen Zentrum für Nanowissenschaft und Technologie. Der Chef von Chinas Filmkritikvereinigung lobt die Serie demnach in hohen Tönen. Das liege aber auch am Vorbild, das Buch ganz allein den internationalen Status chinesischer Science-Fiction angehoben habe.

"Die drei Sonnen" ist der erste Teil der vielfach ausgezeichneten Romanreihe Trisolaris von Cixin Liu. Teil zwei und drei heißen "Der dunkle Wald" und "Jenseits der Zeit". Erzählt wird die Geschichte der Menschheit in einer Welt, in der eine Astrophysikerin Kontakt zu Außerirdischen aufnimmt, um bei der Vernichtung der Menschen zu helfen. Der Autor selbst schreibt, er wollte unter anderem aufzeigen, wie unhistorisch es sei, möglichen Außerirdischen so oft die edelsten Motive zu unterstellen und nicht – wie in den Büchern – die "schlimmsten Intentionen". Die ersten Episoden von "Three Body" können jetzt unter anderem bei Viki Rakuten oder auf WeTV.ip angesehen werden, insgesamt besteht die Staffel aus 30 Folgen.

(mho)