Thüringen will Corona-Impfportal doch nicht für andere Impfungen ausweiten

Die Kassenärztliche Vereinigung hat Pläne auf Eis gelegt, die zentrale Internetseite für Corona-Impfungen auch zur Online-Terminvergabe bei anderen Impfungen zu nutzen. Für die Grippeschutzimpfung sei dies zwar technisch vorbereitet worden, sagte Pandemiestabsleiter Jörg Mertz von der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen (KVT) auf Anfrage. "Wir verfolgen das aber erstmal nicht weiter." Der Bedarf dafür sei nicht da.

Die KVT hatte für den Fall, dass in Arztpraxen überschüssiger Grippe-Impfstoff anfällt, die Weitervermittlung von Impfterminen über die Seite www.impfen-thueringen.de erwogen. Für ein kleinteiliges Bundesland sei dies aber augenscheinlich nicht praktikabel, so Mertz. Die Online-Terminvergabe war in erster Linie für die zentralen Impfstellen im Freistaat eingerichtet worden, die Anfang 2021 schrittweise in Betrieb gingen. Später wurde sie auf Arztpraxen erweitert.

Portal eher von Großstädtern genutzt

Inzwischen sind die Impfstellen in Thüringen geschlossen, die Corona-Impfung liegt jetzt in den Händen niedergelassener Ärztinnen und Ärzte. Sie haben weiterhin die Möglichkeiten, Termine über das Portal anzubieten. Landesweit sind hier derzeit noch mehr als 5000 Termine in Praxen verfügbar. Die Praxen machen nach KVT-Einschätzung regional sehr unterschiedlich von der zentralen Online-Terminvergabe Gebrauch. Am ehesten sei das aktuell noch in größeren Städten wie Erfurt oder Jena der Fall, aber auch nur vereinzelt.

Ärzte organisieren Impftermine lieber selbst

Viele niedergelassene Ärzte organisieren ihre Impftermine lieber selbst und stellen sie nicht auf dem Portal ein. Das hängt nach der Einschätzung von Mertz auch damit zusammen, dass sie nicht riskieren wollen, Impfstoff verfallen zu lassen. So reichten die gelieferten Fläschchen etwa beim Impfstoff des Herstellers Biontech je für zehn Spritzen, sagte er. "Dafür müssen die Praxen erstmal die Leute zusammenkriegen, das ist schwer." Bereits in der Anfangsphase der Corona-Impfkampagne habe es diese Probleme gegeben. Nach einer Übersicht des Robert Koch-Instituts wurden bundesweit in der ersten Januarwoche nur noch wenige Tausend Corona-Impfungen pro Tag verabreicht. Im Oktober und November waren es täglich teilweise bis zu rund 145.000.

