Thunderbird 78.2: OpenPGP immer noch ausgeschaltet

Seit Version 78.0 hat der Mailclient Thunderbird eine Unterstützung für OpenPGP eingebaut. Ursprünglich war geplant, diese in Version 78.2 standardmäßig anzuschalten. Dieser Schritt wurde nun "geringfügig aufgeschoben", um Zeit für letzte Änderungen und mehr Tests zu gewinnen, wie die Entwickler in den Release-Notes schreiben. Immerhin enthält Version 78.2 zahlreiche Bugfixes für den Mailer.

Wie auch die Vorgängerversionen 78.0 und 78.1 wird der aktuelle Thunderbird nicht per Auto-Update an Benutzer verteilt, die noch Version 68.x nutzen. Wer will, kann manuell Updaten, indem die neue Version über Thunderbirds Website bezogen wird, sollte dabei aber eine Reihe von Dingen beachten:

Durch einen Wechsel der Add-on-Schnittstelle in Version 78.0 kann es zu Inkompatibilitäten kommen. Allerdings wurden zahlreiche Add-ons bereits angepasst; der ehemals als "Lightning"-Erweiterung geführte Kalender ist Teil des Programms geworden.

Das PGP-Plugin Enigmail ist für Thunderbird 78.0 nicht verfügbar. Wegen der neuerdings integrierten Unterstützung von OpenPGP wird es eigentlich auch nicht benötigt, aber die Funktionen sind nicht identisch. Mozilla rät Nutzern von Enigmail bislang explizit davon ab, auf Version 78.x umzusteigen.

Thunderbird unterstützt keine Downgrades. Wer Version 78.2 erst testweise ausprobieren will, sollte vor dem Update sein Nutzerprofil sichern, wie in diesem heise+-Artikel erklärt. Zum 'Downgrade' kann die Sicherung in einem neu installierten Thunderbird 68 als Profil gesetzt werden.

(syt)