Thunderbird: Viele Bugfixes in Version 102.0.2

Thunderbird ist in Version 102.0.2 erschienen. Mit dem Update des E-Mail-Clients behebt Mozilla mehrere kleinere Fehler, die vor allem die Benutzeroberfläche betreffen. So sei etwa das "Datei"-Menü von einer Symbolleiste verdeckt und das Büroklammer-Symbol für Anhänge sei in der Nachrichtenliste abgeschnitten worden.

Zwei Fehler führten unter Umständen dazu, dass Nutzerinnen und Nutzer neue Nachrichten nicht wahrnahmen: Gab es in einem Unterordner neue Nachrichten, sei dieser erst hervorgehoben worden, wenn er angeklickt wurde. Bei Chat-Nachrichten musste die jeweilige Konversation ausgewählt sein, damit Nachrichten aktualisiert wurden.

Defekte Open-PGP-Signaturen

Bis zum aktuellen Update haperte es außerdem offenbar beim Importieren aus Seamonkey oder Outlook und in manchen Fällen beim Löschen von Nachrichten von einem POP-Server. Auch seien Open-PGP-Signaturen defekt gewesen, wenn parallel der "Primary Password"-Dialog offen war. Neben den vielen kleinen Bugfixes gab es mit dem Update auch eine Funktionsänderung: Ein Doppelklick auf eine Chat-Nachricht löse jetzt keine Standardaktion mehr aus, heißt es in den Release Notes.

Zuletzt brachte Mozilla für Firefox und Thunderbird gleichzeitig das Update auf Version 102.0.1, nachdem Thunderbird Ende Juni mit Version 102 eine neue Benutzeroberfläche bekommen hatte. Diese hat nun offenbar noch einige Kinderkrankheiten, die mit dem aktuellen Update behoben werden sollen.

