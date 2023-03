Thunderbird für Android nimmt Form an: Entwickler zeigen überarbeitetes K-9 Mail

Thunderbird für Android macht Fortschritte: In einer Reihe von Beta-Releases haben die Entwickler insbesondere die Nachrichtenansicht überarbeitet. Letztere kritisierten viele Nutzer nach einem ersten Blick auf das neue Design, da der Header zulasten des Body einer E-Mail deutlich mehr – und für viele Anwender zu viel – Platz einnahm. Auf diese Rückmeldungen will das Projekt nun gehört haben.

Simple E-Mail, übersichtliche Ansicht

Im aktuellen Beispiel zeigt das Projekt eine simple Nachrichtenansicht: So bleibt für den Body mehr Platz, wenn man Thunderbird nicht mit mehreren Konten nutzt – den Namen des aktuell aktiven Zugangs zeigt der Client über dem Header an. Ferner bleibt ohne vergebene Label ebenfalls mehr Raum für den eigentlichen Text einer E-Mail. Sie kennen Anwender bereits von der Desktop-Version, in der App müssen sie die Entwickler aber noch implementieren.

Die Details einer Nachricht wie den Empfänger, Absender und Ordner zeigt Thunderbird am unteren Rand des Bildschirms an. In ihrem Blog geben die Entwickler außerdem an, dass sie die Anzeige von Bildern und anderen Anhängen überarbeiten. Aktuelle Details hierzu fehlen – allerdings hatte das Projekt bereits Ende 2022 einen Entwurf gezeigt, in dem die Designer einen entsprechenden Button zwischen Header und Body eingefügt hatten.

Weitere Änderungen gibt es in der Listenansicht der E-Mails: Die Felder zu den Kontaktinformationen und den Sternen zum Markieren von Nachrichten haben die Entwickler vergrößert. Ferner bietet Thunderbird jetzt drei unterschiedliche Einstellungen, wie kompakt der Client die E-Mails anzeigt. Wer all diese Änderungen bereits vorab testen will, kann die aktuelle Beta-Version 6.509 bei GitHub herunterladen.

K-9 Mail als Basis der neuen App

Thunderbird bot lange keine App für Smartphones, erst mit der Übernahme von K-9 Mail Mitte 2022 startete die Arbeit an einer Android-Version. Bis die Entwickler mit dem Funktionsumfang des Mobil-Clients zufrieden sind, erscheint dieser jedoch weiterhin unter seinem alten Namen. Ob Thunderbird in Zukunft auch eine iOS-App anpacken wird, ist noch unklar: Den Schritt diskutieren die Entwickler zwar, doch K-9 Mail kann für eine solche Anwendung nicht die Basis sein.

(fo)