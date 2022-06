Thunderbird: Rund 2,8 Millionen Dollar Spenden im Jahr 2021

Mozillas E-Mail-Client Thunderbird hat seine Einnahmen und Ausgaben für das Jahr 2021 veröffentlicht. Auf der Einnahmenseite des Open-Source-Projekts stehen 2.796.996 Dollar an Spenden, was laut Thunderbird 21 Prozent mehr ist als noch 2020 und mehr als doppelt so viel wie im Jahr 2018. Auf der Ausgabenseite stehen 1.984.510 Dollar, von denen laut dem Mail-Client 78,1 Prozent auf Personalausgaben entfielen. Thunderbird habe sein Team auf aktuell 20 Angestellte vergrößert.

Mit Ende des Jahres 2021 habe Thunderbird 3.616.032 Dollar zur Verfügung gehabt, erklärt der Marketingmanager des Mail-Clients in einem Twitter-Thread. Mit dem Geld wolle Thunderbird mehrere Neuerungen anstoßen: So kündigen die Macher des Mail-Clients in einem Blog-Beitrag sieben neue Funktionen für Version 102 von Thunderbird an, die im Juni erscheinen soll. Dabei sein sollen unter anderem ein neues Adressbuch, eine Link-Vorschau und ein neu gestalteter Nachrichtenkopf.

Mobile Version kommt

Laut dem Marketingmanager soll es in circa zwei Wochen Neuigkeiten zur mobilen Version von Thunderbird geben. Diese hatte Thunderbirds Product and Business Development Manager Anfang Mai bei Twitter angekündigt. Im kommenden Jahr sollen mit Version 114 "Supernova" von Thunderbird dann ein neues UX und UI für den Mail-Client kommen. Thunderbird gehört seit 2020 zur Mozilla-Tochter MZLA Technologies Corporation.

(gref)