Tianwen-1: Chinesische Sonde macht spektakuläres Selfie-Video vor dem Mars

Pünktlich zum chinesischen Neujahr hat Chinas Raumfahrtagentur weitere spektakuläre Bilder der eigenen Marsmission veröffentlicht. Ein zusammengeschnittenes Video zeigt den Orbiter Tianwen-1 beim Vorbeiflug an dem Roten Planeten. Aufgenommen wurden die Fotos es von einer Kamera, die an einem etwa anderthalb Meter langen Ausleger befestigt ist und Teile der Sonde zur Kontrolle ihres Zustands aufnehmen kann. Das Video wurde aus Einzelaufnahmen zusammengesetzt und zeigt zuerst die Raumsonde, nach etwa der Hälfte des Films wird im Hintergrund der Mars sichtbar und da genauer der vereiste Nordpol. Die überraschende Veröffentlichung unterstreicht einmal mehr die Vielseitigkeit der chinesischen Sonde, die schon mehrere derart spektakuläre Bilder geliefert hat.

Beispiellose Erfolgsserie

Tianwen-1 (etwa "himmlische Fragen") hatte den Mars im Februar erreicht und eine Serie von Erfolgen des chinesischen Raumfahrtprogramms eingeleitet. Gleich als allererste Marssonde aus China ist ihr offenbar alles gelungen, wobei vorher nur in Teilen bekannt gewesen ist, was das überhaupt war. Dabei ist die Misserfolgsrate bei Marsmissionen hoch. War es vor China nur den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion gelungen, Lander beziehungsweise Rover (nur aus den USA) heil auf dem Mars abzusetzen, hat China das gleich im ersten Anlauf geschafft, und zwar direkt mit einem Erkundungsfahrzeug. Normalerweise beginnen Raumfahrtagenturen erst einmal mit einem Lander. Der 240 Kilogramm schwere Zhurong (祝融) war am 15. Mai auf dem Mars gelandet und hat bereits über 1400 Meter zurückgelegt.

Erst Anfang des Monats hatte die Raumfahrtagentur CNSA überraschend Fotos veröffentlicht, die den gesamten Orbiter vor dem Mars zeigten. Aufgenommen hatte die eine Kamera, die von der Raumsonde mitgebracht und im Orbit des Roten Planeten ausgesetzt worden waren. Mit dem kurzen Film des Orbiters vor dem Mars ist der Raumfahrtbehörde wenige Wochen danach erneut eine spektakuläre Überraschung gelungen.

(mho)