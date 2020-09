Tiger Lake im Test: Intel schlägt bisherige Notebook-Quad-Cores deutlich

In den nächsten Wochen und Monaten erscheinen die ersten Notebooks mit Intels Tiger-Lake-CPUs alias elfter Core-i-Generation. Wie gehabt – und anders als bei AMDs Ryzen-4000-Chips – handelt es sich bestenfalls um Vierkerner. Allerdings wurde die Architektur grundrenoviert, und Intel verlässt die gewohnten 15-Watt-Pfade: Das cTDP-Fenster (configurable TDP) reicht nun bis 28 Watt. Intel animiert die Notebook-Hersteller, dies auch auszuschöpfen; in einem "Dynamic Tuning" genannten Modus dürfen CPU-Kerne und die integrierte GPU sogar kurzzeitig bis zu 36 Watt verheizen.

Zur Architektur: Was bei den Sunny-Cove-Kernen in Ice-Lake-Notebooks (zehnte Core-i-Generation) noch etwas enttäuschend war, entfaltet sich jetzt endlich durch Intels dritte Generation der 10-Nanometer-Fertigung mit "SuperFin"-Transistoren. Die nun Willow Cove genannten Cores sind vor allem bei Single-Thread-Aufgaben sehr schnell: Bis zu 600 Punkte auf einem Kern im Cinebench R20 haben wir in einem Notebook mit Abstand noch nicht gesehen. Dazu kommt noch die völlig neue integrierte Xe-Grafik, die bei Notebooks "Iris Xe" heißt, und rund doppelt so schnell wie Gen11-Grafik in Ice-Lake-Chips arbeitet.

Referenzdesign mit umschaltbarer TDP

Referenz-Notebook in Intel-Blau (Bild: Nico Ernst)

Da fertige Notebooks mit Tiger Lake noch nicht zu haben sind – und wohl auch weil AMDs Ryzen-4000-Chips Rekorde einsammeln – stellte Intel dem Autor in München für einen Tag ein Referenzdesign mit den neuen Bausteinen zur Verfügung. Das 1,2 Kilo leichte 14-Zoll-Gerät basiert auf MSIs Prestige-Serie, soll laut Intel aber weder in der getesteten Bestückung noch in diesem Design auf den Markt kommen. Solche Vorseriengeräte lassen Chiphersteller fertigen, um damit interne Tests durchzuführen und Kunden schon Monate vor dem eigentlichen Marktstart von den Plattformen zu überzeugen.

Das Notebook war natürlich mit dem schnellsten Tiger-Lake-Modell Core i7-1185G7 bestückt, der mit vier Kernen und acht Threads bis zu 4,8 GHz im Turbo schafft. Der Basistakt hängt von der festgelegten TDP (und dem Kühlsystem) ab: Bei 15 Watt sind nur magere 1,2 GHz garantiert, bei 28 Watt hingegen 3,0 GHz. 16 GByte LPDDR4-4266 und eine 1-TByte-SSD PM981a von Samsung dienten als Speicher. Intel hatte etliche Benchmarks und auch echte Anwendungen vorinstalliert, die wir aber links liegen ließen, weil wir dazu keine Vergleichsdaten haben.

Intel gewährte jedoch bis auf das Aufschrauben des Geräts freie Hand, sodass wir Software aus unserem eigenen Fundus installiert haben. Neben der reinen CPU-Leistung waren wir vor allem auf die Xe-Grafik gespannt, weshalb wir einige Spiele ausprobiert haben. Zum Testen praktisch: Die cTDP war auf dem Vorseriennotebook in Stufen von 15, 28 und rund 36 Watt unter Windows umschaltbar, was wir mit einem mitgebrachten Wattmeter kontrolliert haben.

Extra fixe Cores

Die Leistung der Willow-Cove-Kerne und auch das Taktverhalten unter Last waren auf dem Referenzsystem beeindruckend. Schon bei 15 Watt schlägt Tiger Lake im Cinebench R20 fast alle aktuellen Quad-Core-Notebooks (siehe Tabelle). Mit 28 Watt sind dann 599 und 2249 Punkte drin, was sogar Intels Sechskerner der Core-i-10000-Serie und ebensolche Ryzen-4000U fast einholt. Um das ins Verhältnis zum Zustand vor einem Jahr zu setzen: Selbst 45-Watt-Hexacores wie der in Gaming-Notebooks oft verbaute Core i7-9750H schaffen bestenfalls rund 440 und 2600 Punkte, in vielen Notebooks weniger. Es müssen heute also nicht mehr durch die Kühler schwere Geräte mit kürzerer Akkulaufzeit sein, um solche Leistung zu erzielen.

Wenn man das Dynamic Tuning mit rund 36 Watt einschaltet, sind sogar 601 Punkte im Single-Thread-Test des Cinebench R20 drin. Der Multi-Score steigt auf 2422 Punkte. Diesen Modus dürfte aber vor allem in den flachen Evo-Notebooks kaum ein Hersteller aktivieren. Schon das Referenzsystem wurde bei 28 Watt cTDP auf Dauer bis in die Handauflagen gut warm – es stürzte aber nie ab. Stattdessen drosseln die Kerne recht zuverlässig, wenn der Grenzwert von 95 Grad erreicht wird, die Maximaltemperatur von 100 Grad (Tcase) reizte das Design nicht aus.

Dass, wie in den meisten Notebooks, das Kühlsystem die hohen Taktraten nicht dauerhaft halten kann zeigt HWinfo, was laut Intel auch bei Tiger Lake zuverlässig ist: Gestartet wird bei Cinebench mit 4,8 GHz im Mehrkern-Test mit 28 Watt, dann gehen die Frequenzen auf bis zu 3,3 GHz herunter. Ist der Kühler einmal aufgeheizt, gibt es aber stabile Leistung, was wir mit dem schneller ausgeführten Cinebench R15 überpüft haben. Auch nach vier aufeinanderfolgenden Durchläufen liegt der Wert mit 28 Watt TDP bei 960 Punkten, jeweils mit Schwankungen von höchstens vier Zählern, was innerhalb der Messgenauigkeit liegt.