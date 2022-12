TikTok in immer mehr US-Bundesstaaten verboten und auf vielen Geräten blockiert

Die beliebte chinesische Video-App TikTok ist jetzt in 19 der 50 US-Bundesstaaten auf Dienstgeräten mindestens in Teilen verboten, die meisten dieser Verbote wurden erst in den vergangenen zwei Wochen erlassen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters und schreibt, dass erst am Montag diesbezügliche Vorschriften in Louisiana und West Virginia erlassen wurden.

Einer Übersicht des US-Magazins Government Technology zufolge wurden die Verbote vor allem in US-Bundesstaaten erlassen, in denen die Republikanische Partei die Politik dominiert – aber nicht ausschließlich. Die regelrechte Kampagne gegen TikTok wird von Versuchen begleitet, den Dienst US-weit zu verbieten.

USA vs. TikTok

Reuters ergänzt in dem Bericht, dass staatliche Stellen in diesem Jahr zunehmend dafür gesorgt haben, dass TikTok auf gestellten iPhones und anderen Geräten von Apple gesperrt wird. Das hat die Firma Jamf mitgeteilt, die entsprechende Filter anbietet. Erst vor wenigen Tagen hatten mehrere US-Politiker eine Initiative angekündigt, um den Dienst komplett zu verbieten.

Laut Reuters könnte es für eine weitere Maßnahme jetzt viel schneller gehen, damit soll Angestellten in Dienst der US-Regierung landesweit verboten werden, auf dienstlichen Geräten TikTok zu benutzen. Der Kampf gegen die chinesische App scheint also weiter an Fahrt zu gewinnen.

Als offizielle Begründung für das Vorgehen werden zumeist Sicherheitsbedenken genannt. Dem TikTok-Anbieter Bytedance wird vorgeworfen, dass chinesische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unter Umständen auf die Daten der US-Nutzerinnen und Nutzer zugreifen können. In einem Schreiben des TikTok-Chefs Shou Zi Chew hieß es zuletzt, in China ansässige Angestellte könnten "vorbehaltlich einer Reihe von robusten Cybersicherheitskontrollen und Genehmigungsprotokollen, die von unserem in den USA ansässigen Sicherheitsteam überwacht werden", Zugang zu Nutzerdaten in den Vereinigten Staaten haben. Die US-Regierung verhandelt seit Monaten mit TikTok über eine Regelung dieses Zugriffs. Eine Einigung ist laut Reuters nicht in Sicht.

(mho)