Premiuminhalte: TikTok führt mit "Series" eine Paywall ein

Ausgewählte Influencer können auf TikTok zukünftig mit dem Tool "Series" Sammlungen von Premiuminhalten erstellen und hinter einer Paywall platzieren. Damit will der Kurzvideo-Dienst eine zusätzliche Einnahmemöglichkeit für "berechtigte" Ersteller von Videoinhalten schaffen. Die Preise können die Kanalbesitzer der Mitteilung TikToks zufolge selbst festlegen.

Eine Serie kann demzufolge bis zu 80 Videos mit einer Länge von bis zu 20 Minuten umfassen. Zuschauer hätten so die Möglichkeit, ihre Lieblings-Influencer finanziell zu unterstützen und "in längerer Form zu erleben". Für die Teilnahme an "Series" ist eine Bewerbung erforderlich – ob es weitere Voraussetzungen zur Teilnahme an dem Programm und ob und wann es jedem TikToker zur Verfügung steht, erklärt das Unternehmen bisher nicht.

Die Zukunft von TikTok

Erste Berichte zu der nun angekündigten Funktion gab es bereits Mitte Februar. Dabei wurde vermutete, dass das zum chinesischen Bytedance-Konzern gehörende Unternehmen den fallenden Nutzerzahlen nach der Coronapandemie entgegenwirken wolle. Alle Videos, auch die hinter der "Series"-Bezahlschranke, müssen laut Mitteilung den Community-Richtlinien entsprechen.

Die Zukunft von TikTok ist aufgrund von Datenschutzbedenken und der Vermutung, dass der chinesische Konzern hinter der Kurzvideo-App Daten an die chinesische Regierung liefert, ungewiss. Zuletzt haben mehrere Regierungen aus unterschiedlichen Ländern die Nutzung der App auf Dienstgeräten untersagt. Darunter etwa Dänemark, Kanada sowie Deutschland. Um gegen die Datenschutzbedenken vorzugehen, richtet TikTok weitere Rechenzentren in Europa ein und will dadurch ein höheres Vertrauen gewinnen. Am schärfsten gehen die USA gegen TikTok vor.

(bme)