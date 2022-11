TikTok Shop: Social Commerce als In-App-Kauf beginnt in den USA

Unter dem Namen TikTok Shop können Nutzerinnen und Nutzer künftig direkt in der App Produkte kaufen. Zunächst wird die Social-Commerce-Funktion in den USA zur Verfügung gestellt. Tests liefen bereits in Großbritannien und in Asien. Pläne für Europa soll es auch schon geben.

Um die von Creatoren angepriesenen oder von Werbetreibenden vermarkteten Produkte zu kaufen, ist es mit der neuen Shop-Funktion nicht mehr nötig, die App zu verlassen. Damit wird TikTok ein Konkurrent zu anderen Verkaufsplattformen wie Amazon. Die Verkäufer sind dabei nicht zwingend große Anbieter, auch kleine Unternehmen können ihre Waren platzieren. Da bisher nur Tests laufen, sind noch keine genauen Angaben zu Kosten und Prozessen bekannt. Laut The Verge hat TikTok in den USA allerdings bereits Mitarbeiter gesucht, die sich um Lagerarbeiten kümmern. Das spricht für ein größeres Vorhaben, als nur anderen Anbietern die Möglichkeit zu geben, ihre Shops zu betreiben.

Shopping als Zukunft von Social Media

Schon seit 2019 gab es für Kanalbetreiber die Möglichkeit, Online-Shops in Beiträge auf TikTok einzubinden. Dabei erschien ein kleines Einkaufswagen-Symbol. Käufer wurden dann aus der App heraus auf den eigentlichen Shop geleitet. Mit Shopify hat TikTok auch in Deutschland bereits einen Partner. Der kann nun bald umgangen werden.

Auch andere Social-Media-Plattformen bieten Shop-Funktionen. Facebook selbst wie auch Instagram und WhatsApp können zum Einkaufen genutzt werden. Meta-Chef Mark Zuckerberg hat sich von den Social-Commerce-Diensten so viel versprochen, dass er bereits ein Loblied darauf sang. Zudem arbeite man daran, mit Künstlicher Intelligenz das Shopping-Erlebnis noch besser zu machen. Sprich, wenn ein Produkt nicht schon verlinkt ist, soll die KI es finden. Und in Indien, Metas Finanz-Testmarkt, ist bereits ein ganzes Supermarkt-Sortiment in WhatsApp zu finden.

Auch Youtube, eigentlich mit Google im Rücken sowieso schon ein großer Shoppingkanal, bietet eine Youtube-Shopping-Funktion an. Mit dieser können Creatoren ihre eigenen Produkte bewerben aber auch einen Shop innerhalb des Kanals aufbauen.

(emw)