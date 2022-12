TikTok: Social-Media-App auf Diensthandys im US-Repräsentantenhaus gesperrt

Mitglieder des US-Repräsentantenhauses und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dürfen TikTok auf ihren Diensthandys künftig nicht mehr verwenden. Das berichtet NBC News auf Basis eines internen Schreibens von Catherine Szpindor, Chief Administrative Officer im Repräsentantenhaus.

Szpindors beruft sich bei der Entscheidung auf eine Untersuchung ihres Cybersicherheitsbüros. Wegen einer Vielzahl von Sicherheitsproblemen stelle TikTok eine Gefahr für Nutzerinnen und Nutzer dar, heißt es laut NBC in dem Schreiben. Mitglieder des Repräsentantenhauses, die TikTok bereits installiert haben, müssen die App demnach löschen. TikTok-Anbieter ByteDance hat sich bislang nicht zu der Sperre geäußert.

Spionageverdacht

In den vergangenen Wochen hat sich das Vorgehen der USA gegen den chinesischen Dienst verschärft. Mittlerweile ist TikTok auf behördlichen Dienstgeräten in 19 US-Bundesstaaten verboten. TikTok-Betreiber ByteDance wird dabei oft vorgeworfen, chinesischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Zugang zu den Daten der US-User zu gewähren. Die Kommunistische Partei Chinas könnte TikTok also nutzen, um US-User auszuspionieren.

In China ansässige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter könnten Zugang zu US-Daten bekommen, räumte TikTok-Chef Shou Zi Chew ein – "vorbehaltlich einer Reihe von robusten Cybersicherheitskontrollen und Genehmigungsprotokollen, die von unserem in den USA ansässigen Sicherheitsteam überwacht werden."

Gerade Politiker der republikanischen Partei treiben die TikTok-Blockade voran. Der republikanische US-Senator Marco Rubio stellte kürzlich einen Entwurf für ein Anti-TikTok-Gesetz vor, das auch von der demokratischen Abgeordneten Raja Krishnamoorthi mitgetragen wird. Ziel des Gesetzes ist es, TikTok in den USA komplett zu untersagen. Auch im jüngst verabschiedeten US-Haushaltsgesetz befindet sich eine Klausel, die TikTok auf Dienstgeräten von US-Beamten verbieten soll.

Schon Ex-Präsident Donald Trump hatte versucht, TikTok in den USA zu verbieten. Ein Richter stoppte den TikTok-Bann allerdings: US-Präsidenten hätten kein Recht, einen Informations- und Kommunikationsdienst zu blockieren.

(dahe)