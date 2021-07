TikTok löscht mehr als 7 Millionen Konten Minderjähriger

Das Videoportal TikTok hat im ersten Quartal dieses Jahres fast 7,3 Millionen Nutzerkonten gelöscht, weil deren Inhaber nach eigenen Einschätzungen höchstwahrscheinlich das Mindestalter von 13 Jahren unterschreiten. Diese Angabe hat das Videonetzwerk erstmals veröffentlicht. Laut TikTok seien dies weniger als ein Prozent aller Nutzer weltweit.

Dies geht aus TikToks aktuellem Bericht zur Durchsetzung der Community-Richtlinien hervor, der auf das erste Quartal 2021 zurückblickt. Demnach wurden in diesem Zeitraum 7,26 Millionen Nutzerkonten gelöscht, bei denen der Verdacht besteht, dass sie Personen jünger als 13 Jahren gehören. Außerdem wurden fast 62 Millionen Videos gelöscht, wegen Verstoßes gegen die Nutzungsbedingungen oder die Community-Richtlinien.

TikTok will Kinderschutz verbessern

Cormac Keenan, Leiter für Vertrauen und Sicherheit bei TikTok, erklärte, dass der regelmäßig erscheinende Bericht erstmals die Zahlen zur Kontenlöschung möglicherweise minderjähriger Personen enthält, um die Maßnahmen zum Schutz Minderjähriger zu verdeutlichen. Darüber hinaus will TikTok neue Techniken zur sicheren Bestätigung des Nutzeralters erforschen.

TikTok ist vor allem bei Minderjährigen sehr beliebt, hat aber 2020 ein Mindestalter von 16 Jahren für Direktnachrichten und Live-Videos eingeführt. Anfang dieses Jahres hat TikTok die Privatsphäreneinstellungen für Jugendliche angepasst, sodass Profile von 13- bis 15-Jährigen ab sofort standardmäßig privat sind. Dadurch können junge Nutzer selbst entscheiden, wer Inhalte sehen und kommentieren darf.

Viele Minderjährige und ein Todesfall

Trotz des offiziellen Mindestalters zeigten durchgesickerte Daten der New York Times, dass im vorigen Jahr rund ein Drittel aller TikTok-Nutzer in den USA 14 Jahre alt und jünger sind. Die Altersverifikation wird als zu einfach zu umgehen kritisiert, denn TikTok und auch andere soziale Netzwerke verzichten auf eine offizielle Altersbestätigung per Personalausweis oder anderen offiziellen Dokumenten.

TikTok war ins Visier italienischer Behörden gerückt, nachdem im Januar 2021 ein zehnjähriges Mädchen vermutlich bei einer TikTok-Mutprobe ums Leben gekommen war. Offenbar hatte sie versucht, bei einer sogenannten "Blackout Challenge" für ein Kurzvideo mitzumachen und sich dabei mit einem Gürtel erstickt. Danach haben sich Datenschutzbehörden mit zunehmender Vehemenz für Alterseinschränkungen bei TikTok ausgesprochen.

