TikTok nutzt iPhone-Lidar für bessere AR-Filter

Die Video-App TikTok hat einen ersten Augmented-Reality-Filter vorgestellt, der den Lidar-Sensor des iPhone 12 Pro verwendet. Per Lidar (Light Detection and Ranging) kann das Kamerasystem per Laser Abstände erfassen und so die nähere Umgebung dreidimensional nachbilden – das erlaubt eingeblendeten virtuellen Objekten, auf physische Objekte zu reagieren.

Brücke zwischen virtueller und physischer Welt

Die Lidar-Technik im iPhone ermöglicht Effekte, die mit der Umgebung interagieren statt diese nur zu überlagern, wie TikTok erläutert. Der Sensor ermögliche es so, "eine visuelle Brücke zwischen digitaler und physischer Welt zu spannen". In einem von dem Dienst bereitgestellten Video entleert eine virtuelle Glitzerbombe ihren Inhalt, der dabei sowohl in Echtzeit auf den ausgestreckten Armen einer Person als auch auf der Couch landet. Es handele sich dabei nur um den Anfang, so TikTok, weitere derartige AR-Effekte sollen folgen.

TikTok ist wohl der bekannteste und größte Anbieter, der die Depth-Schnittstelle von Apples Augmented-Reality-Framework ARKit 4 einsetzt und so für eine breite Anwenderschaft verfügbar macht. Auch andere Social-Media-Plattformen experimentieren inzwischen damit: Snapchat hat die Option im vergangenen Herbst in sein Lens Studio integriert, um so Künstlern und Entwicklern zu ermöglichen, die Technik für eigene "Linsen" respektive Filter einzusetzen.

Lidar bislang nur in wenigen Modellreihen

Derzeit setzt Apple Lidar-Sensoren nur in iPhone 12 Pro, Pro Max und dem iPad Pro 2020 ein. Gerüchten zufolge plant der Konzern aber, alle Modellreihen des iPhone 13 mit Lidar auszurüsten, das würde die Technik ab Herbst für ein noch größeres Publikum verfügbar machen. Lidar unterstützt im iPhone zudem den Autofokus der Kamera und erlaubt es auch als Bedienungshilfe, den Abstand zu Personen in der Umgebung zu ermitteln.

(lbe)