TikTok und Sony Music Entertainment vereinbaren Zusammenarbeit

Eine Lizenzvereinbarung zwischen TikTok und dem Musiklabel von Sony soll die Verwendung der gesamten Musikbibliothek Sonys auf der Videoplattform ermöglichen und Künstler dort besser bewerben. Sie sollen mehr Aufmerksamkeit auf der Plattform erhalten und dadurch bekannter werden. Das zielt auch auf neue Musiker ab, die auf diese Weise in ihrer Karriere gefördert werden sollen.

TikTok bezeichnet die Vereinbarung als weiteren Schritt vorwärts in der Zusammenarbeit mit Sony. Musikclips aller Künstler des Labels sind so in der Video-App verfügbar, um die kurzen Videos mit Hintergrundmusik zu unterlegen.

TikTok verweist dabei auch auf die Einschränkungen in der aktuellen Coronapandemie – die stärkere Zusammenarbeit soll es den Musikern leichter machen, mit ihren Fans in Kontakt zu treten, ohne auf lokale Events angewiesen zu sein.

Abgesehen von den Werbemöglichkeiten, erwartet TikTok auch eine stärkere Personalisierung durch die Kooperation. Wie diese genau aussehen soll, blieb allerdings offen.

Langfristiger Vertrag

Die Vereinbarung zwischen TikTok und Sony ist laut The Verge längerfristiger angelegt als frühere Lizenzverträge mit Sony und anderen Musiklabels. Es sollen auch Verhandlungen mit Warner und Universal in Arbeit sein, heißt es weiter. Die drei Musiklabels dominieren den US-amerikanischen Markt und haben somit eine große Bedeutung für die Video-App.

Die Social-Media-Plattform steht in den USA weiterhin unter Druck durch die US-Regierung, die ein Verbot der App anstrebt. TikTok gilt laut US-Präsident Donald Trump als Sicherheitsrisiko, da sie dem chinesischen Konzern Bytedance gehört.

