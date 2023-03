TikTok veröffentlicht MINT-Feed: Kurzvideos zu Tech und Wissenschaft

TikTok kündigt einen Feed an, in welchem Nutzer Videos über Themen im Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik sehen können. Das schrieb der Kurzvideo-Dienst in einem Blogeintrag. In der App soll die Schaltfläche, die die neue Ansicht öffnet, neben dem "Folge ich" und "Für Dich" Feed platziert werden. Nach einem Tippen auf die Schaltfläche scrollen Nutzer im Vollbild-Modus durch Kurzvideos, die wissenschaftliche oder technische Themen behandeln sollen. Die hier angezeigten Videos müssen vor der Veröffentlichung zwei Moderations-Stufen bestehen, wofür sich Tiktok externer Dienstleister bedient.

Der Feed wird in den nächsten Wochen im US-Markt veröffentlicht. Auf Anfrage, ob die Ansicht auch in Deutschland verfügbar sein wird, erklärte eine Pressesprecherin für TikTok: "Im Moment konzentrieren wir uns erstmal darauf, den STEM/MINT-Feed den Nutzer*innen in den USA zugänglich zu machen und sind gespannt, wie die TikTok Community diese neue Quelle für wertvolle Inhalte annimmt".

Laut dem Blogeintrag von TikTok sind Tech- und Wissenschafts-Videos auf TikTok sehr beliebt: Mit MINT-Themen verknüpfte Hashtags haben eine bisherige Reichweite von 110 Milliarden Aufrufen. Das Update ist eine Erweiterung für Feeds, die TikTok nach einem bestimmten Thema filtern. Mittels Ansichten, die spezielle und exklusive Inhalte zeigen, versuchen soziale Netzwerke spezifischere Zielgruppen zu erreichen.

Seit Langem steht ByteDance, der Betreiber von TikTok unter Kritik, mittels Moderation politische Ziele zu verfolgen – und Inhalte zu zensieren. Auch soll TikTok die Industriestandards zum Moderatorenschutz ignoriert haben. Weil die App zu wenig für den Schutz von Minderjährigen unternehme, hat die Europäische Union das Unternehmen vor Kurzem angeklagt.

(szo)