Tiktok-Betreiber Bytedance stellt sich neu auf

Bytedance, die Betreiberfirma des Kurzvideodienstes Tiktok, plant eine Umstrukturierung des Konzerns in sechs Geschäftsbereiche. Außerdem will Tiktok-Chef Shou Zi Chew seine zusätzlich bekleidete Position als Finanzchef von Bytedance abgeben, um sich auf Tiktok konzentrieren zu können. Dies berichtet Reuters am Dienstag unter Berufung auf ein internes Memo an die Bytedance-Mitarbeiter.

In dem Memo erläutert Bytedance-Mitgründer Liang Rubo, wie der Konzern künftig strukturiert sein soll. Demnach werde das in Peking ansässige Unternehmen künftig sechs Geschäftsbereiche umfassen. Liang soll im Dezember den Posten als CEO von Zhang Yiming übernehmen, der im Mai seinen Rücktritt angekündigt hatte, weil ihm nach eigenem Bekunden "einige Fähigkeiten fehlen, die einen idealen Manger ausmachen". Offenbar setzt Liang nun seine ersten Vorstellungen von der Aufstellung von Bytedance um.

Bytedance soll nach Angaben von Liang die Business Units Tiktok, das chinesische Pendant Douyin, die Business-Kollaborationsplattform Lark, den Videospielherausgeber Nuverse, die Business Services BytePlus und den Bildungstechnik-Anbieter Dali Education umfassen. Liang verspricht sich davon, dass Geschäftsbereiche und Teams, die eng zusammenarbeiten, auch tatsächlich in einem Geschäftsbereich gruppiert sind.

Wie es laut Reuters in dem Memo weiter heißt, sollen die Produkte von Bytedance für den chinesischen Markt im Douyin-Geschäftsbereich zusammengefasst werden. Darunter subsummieren sich dann neben Douyin selbst der Nachrichtenaggregator Toutia und die Videostreaming-Plattform Xigua. Dali Education soll sich künftig auf Dienstleistungen für Bildungsakteure konzentrieren, darunter Lernen mit künstlicher Intelligenz, Erwachsenenbildung sowie "intelligente Hardware". Bisher hat Dali lehrplanbasierte Nachhilfe gegen Geld angeboten. Die chinesische Regierung hatte solche gewinnorientierte Nachhilfedienstleistungen jedoch eingehegt, sodass Dali sich umorientieren und Mitarbeiter entlassen musste.

Bytedance ohne Finanzchef

Umorientieren will sich auch Tiktok-Chef Shou Zi Chew, der bei Bytedance seit März zusätzlich die Position des Finanzchefs bekleidet. Er will den Posten aufgeben, um sich vollends auf Tiktok konzentrieren zu können, schreib Liang in dem Memo an die Mitarbeiter. Ein Nachfolger ist noch nicht benannt, möglicherweise wird die Stelle nicht neu besetzt, wie es aus Unternehmenskreisen heißt.

Bytedance soll 2020 etwa 34,3 Milliarden US-Dollar umgesetzt haben. Der überwiegende Teil davon soll im Heimatland China erwirtschaftet worden sein. Bytedance hat einen geplanten Börsengang im Juli 2021 abgesagt. Die Absage erfolgte aufgrund eines politischen und regulatorischen Umfeldes, das für einen Börsengang nicht optimal war. Chinesische Aufsichtsbehörden hatten darauf gedrängt, dass sich der Konzern besser auf Datensicherheit konzentrieren solle.

Offenbar ist der Bytedance-Börsengang nun in noch weitere Ferne gerückt. Denn mit einem möglichen Wegfall des Finanzchef-Postens fehlt dafür ein Verantwortlicher. Im März war die Besetzung Shous als Finanzchef noch als Indiz für einen kurz bevorstehenden Bytedance-Börsengang gewertet worden.

(olb)