Tiktok führt Text-Beiträge ein: Wie bei X vormals Twitter

Textbeiträge, so schnöde und klar nennt Tiktok die neu eingeführte Funktion. Mit ihr kann man nun auch rein Text-basierte Inhalte in dem sozialen Netzwerk posten. Damit ist Tiktok Elon Musks X einen Schritt voraus: Seit Elon Musk Twitter in X umbenannt hat, gibt es nämlich noch immer keinen neuen Namen für Tweets. Vielleicht xt man jetzt einfach Xes. In jedem Fall hat die Umbenennung erneut zu einer Fluchtbewegung von X geführt. Davon möchte offensichtlich auch Tiktok mit der neuen Funktion profitieren.

Anzeige

Eigentlich ist Tiktok für sehr kurze Videos bekannt, in denen Menschen vornehmlich tanzen, lustige Dinge machen oder hektisch etwas erzählen. Die Textbeiträge sollen nun die Grenzen der Content Creation erweitern und "der geschriebenen Kreativität, die wir in Kommentaren, Bildunterschriften und Videos gesehen haben, einen Platz widmen". Creators sollen ihre Geschichten erzählen, ihre Gedichte und Rezepte teilen können.

Text auf Blau mit Musik und Hashtag

Um einen Textbeitrag zu erstellen, geht man wie gewohnt über das Plus im Startbildschirm. Dort gibt es künftig die Auswahl zwischen Foto, Video und Text. Auch bei einem Text lassen sich weitere Anpassungen vornehmen, etwa das Taggen eines Standorts, man kann Musik hinterlegen und die Beiträge als Duett anlegen, also mit einem anderen Tiktoker gemeinsam. Textbeiträge sollen genauso dynamisch und interaktiv rüberkommen wie andere Inhalte, heißt es bei Tiktok im Blogbeitrag. Dafür gibt es auch Sticker, mit denen man Texte aufhübschen kann. Hashtags und Tags funktionieren, außerdem kann die Hintergrundfarbe ausgewählt werden.

Ist man noch nicht sicher, ob der Text schon ausgereift ist, kann man ihn auch abspeichern und später wieder hervorholen und bearbeiten.

Ob Tiktok damit wirklich eine Alternative zu Twitter beziehungsweise X ist, sei dahingestellt. Zumindest dürfte es die Nutzern freuen, die sich mit geschriebenem Text wohler fühlen als vor der Kamera. Meta hat für Instagram gleich eine ganze App geschaffen, in der es nur um Text geht: Threads hat nach einem Rekordstart allerdings massiv Nutzer eingebüßt, ist allerdings auch nach wie vor nicht in der EU verfügbar. Bei Instagram selbst lässt sich Text über Fotos legen, ebenso wie bei den Statusfunktionen der verschiedenen Messenger, in Storys und Reels.

(emw)