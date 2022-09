Tiktok kopiert BeReal und nennt es Tiktok Now

Nun kopiert also auch Tiktok die Funktion einer anderen App, die drohte, dem unter Jugendlichen beliebtesten Dienst den Rang abzulaufen, oder zumindest in Teilen Publikum zu klauen. Tiktok Now ist eine Funktion, die stark der App BeReal ähnelt. Und diese zeigte sich zuletzt mit stark wachsende Downloadzahlen.

Wer Tiktok Now nutzen möchte, bekommt täglich eine Push-Nachricht, die dazu animieren soll, ein Foto oder bis zu zehn-sekündiges Video aufzunehmen – sofort. Dabei sollen Nutzerinnen und Nutzer gleichzeitig die Vorder- und die Rückkamera einschalten und so zeigen, was sie in dem Moment tun. Der Gedanke ist, dass statt langwierig geplanter und gestellter Fotos mit perfektem Look nun mehr Authentizität Einzug hält. Ein Schlagwort, das mindestens bei der Generation Z viel Beachtung findet.

Tiktok Now wird neben der Funktion in der bestehenden App auch als eigenständige App verfügbar gemacht. Zunächst läuft ein Test in Deutschland, Österreich und der Schweiz, heißt es in einer Pressemitteilung. Feedback ist erwünscht, es werden noch Verbesserungen vorgenommen.

BeReal legt vor

Hochgeladene Bilder und Videos aus Tiktok Now können frei zugänglich gemacht werden, die Sichtbarkeit sowie Kommentarspalten aber auch eingegrenzt. Wie üblich bei Tiktok sind Konten von Nutzerinnen und Nutzern unter 16 Jahren automatisch auf privat gestellt. Wer jünger als 18 Jahre ist, kann keine Inhalte über den Explore-Feed teilen, nur Freunde können Bilder und Videos anschauen.

BeReal ist eine App, die ursprünglich aus Frankreich kommt. Dort erhalten Freundeskreise zu einem zufällig ausgewählten Zeitpunkt eine Push-Benachrichtigung. Danach haben sie zwei Minuten Zeit, ein Foto mit Vorder- und Rückkamera aufzunehmen und zu teilen. Als Reaktionen dienen RealMojis, das sind Aufnahmen des Kommentierenden selbst – etwa mit einem Daumen hoch statt nur den Emoji-Daumen zu senden.

Bisher ist es eher üblich, dass andere soziale Netzwerke Funktionen von Tiktok kopieren. So hat etwa der ursprüngliche Fotodienst Instagram Reels eingeführt, das sind Kurzvideos wie auf Tiktok, bei Youtube heißen sie Youtube Shorts.

