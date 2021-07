Tiktok lässt Videos mit bis zu drei Minuten zu

Bisher durften nur wenige Menschen bei Tiktok Videos hochladen, die drei Minuten lang waren. Das soll sich in den kommenden Wochen ändern – dann steht die Funktion allen zur Verfügung. Sie soll die Kreativität der Creator noch mehr entfesseln. Dies sei bei kürzeren Clips, Tiktok nennt Koch- und Schminkanleitungen, deutlich schwieriger.

Nicht nur, dass Videos andere Formate wie Fotos und Text zunehmend auf allen Plattformen ablösen, sie werden auch immer länger. Neben den drei Minuten bei Tiktok soll etwa Youtube längere Videos präferiert anzeigen, da diese auch die Verweildauer der Zusehenden verlängern, was wiederum mehr bezahlte Anzeigen ermöglicht. Tiktok hatte schon ab Dezember ausgewählten Nutzerinnen und Nutzern die drei Minuten erlaubt, andere mussten sich weiterhin damit abfinden, mehrere kürzere Videos aneinander zu reihen. Sobald eine Freischaltung erfolgt, zeigt Tiktok dies in der App an, heißt es in der Ankündigung.

(emw)