Tiktok nur für Erwachsene: Livestreams und mehr erst ab 18

Tiktok ab 18: Was nach pikanten Videos klingt, soll eher das Gegenteil sein und für Sicherheit auf der Kurzvideo-Plattform sorgen. Jugendliche können dort keine Livestreams mehr starten, dafür müssen sie nun volljährig sein. Start für diese Einschränkung ist der 23. November 2022.

Schon zuvor müssen Gastgeber eines Streams mindestens 16 Jahre alt sein. Auch Direktnachrichten können erst 16-Jährige verschicken, um virtuelle Geschenke zu machen oder gar Inhalte zu monetarisieren, muss man bereits 18 sein. Fragwürdig ist nur, wie Tiktok das Alter erfasst – es gibt keine echte Kontrolle.

Tiktok-Filter für die Sicherheit

Tiktoker können zudem bald auswählen, ob ihre Live-Inhalte nur Erwachsene erreichen sollen oder auch jüngere Zuschauer. Tiktok stellt sogleich klar, dass es sich dabei nicht um Videos mit nackter Haut oder Schimpfwörtern handeln muss, sondern einfach Humor dem Alter entsprechend sein kann. "Wir glauben, diese führenden Standards können helfen, jüngere Mitglieder der Community zu schützen, während sie noch dabei sind, eine online-Präsenz aufzubauen."

Es ist ebenfalls möglich, Kommentare zu Live-Videos automatisch zu filtern, so dass bestimmte Begriffe nicht auftauchen. Bald will der Videodienst solche Schlagworte und die Funktion vor Beginn eines Streams vorschlagen. Bei einem Test habe das zu doppelt so vielen Ausnahmen geführt wie ohne Vorschläge, schreibt Tiktok in der Ankündigung.

Wortfilter sollen von Tiktok allerdings auch selbst benutzt werden, um unerwünschte Inhalte zu verhindern. Dazu zählen laut Recherchen von NDR, WDR und der Tagesschau Wörter wie Nazi, Sklaven, Gas und schwul. Das Recherchenetzwerk kommt zu dem Schluss, dass dadurch die Meinungsfreiheit auf der Plattform eingeschränkt wird.

Neu ist auch, dass man Live-Videos mit bis zu fünf Gästen machen kann. Tiktok nennt es Multi-Guest-Funktion. Die Personen können als Panel oder in einem Grid-Layout angezeigt werden. Während des Streams können Effekte und weitere Einstellungs-Änderungen vorgenommen werden – etwa auch nachträglich Schlagworte gefiltert.

