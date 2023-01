Tiktok und IMDb kooperieren: Filmdatenbank öffnet sich als In-App-Seite

Kenn ich, kenn ich, was war das nochmal? Diese innere – und oft auch in den Kommentaren gestellte – Frage soll es bei Tiktok künftig seltener geben. Bezieht sich ein Videoersteller auf eine Serie, einen Film oder ein Spiel, muss er den Titel nicht mehr umständlich als Kommentar oder Hashtag auflisten, er kann Links zur Filmdatenbank IMDb einbauen. Dort finden Zuschauerinnen und Zuschauer denn alle weiterführenden Informationen zu entsprechendem Titel.

Die Kooperation beinhaltet auch, dass der Link nicht aus der App herausführt, sondern sich eine In-App-Seite öffnet, berichtet der Hollywood Reporter. Dort stehen dann etwa das Erscheinungsdatum und die Schauspieler. Natürlich erscheinen ebenfalls die aus der IMDb bekannten Bewertungen. Zudem werden weitere Tiktok-Videos vorgeschlagen, die sich mit dem verlinkten Inhalte beschäftigen. Creatoren sollen außerdem ihre Lieblingsshows, Serien oder Spiele in ihren Profilen auflisten können – und so gefunden werden.

In-App-Browser und Shopping-Funktion

In-App-Seiten beziehungsweise Browser haben allerdings den Haken, dass die dort gesuchten Informationen vom Tiktok-Mutterunternehmen Bytedance mitgelesen werden können. Darauf machte vergangenes Jahr ein Sicherheitsforscher aufmerksam. Die Tiktok-App injiziert JavaScript-Code in jede im In-App-Browser geladene Webseite. Ähnlich gehen die Apps von Facebook und Instagram vor.

Zunächst ist die Funktion der Verlinkung nur in den USA und Großbritannien. Wie der Hollywood Reporter anmerkt, könnte sie auch für Studios und Werbetreibende interessant sein, weil man darüber die jeweilige Fanbase noch besser erreichen könne als nur via Hashtags. Sprecher beider Unternehmen werden damit zitiert, durch die neue Funktion ihren Nutzerinnen und Nutzern mehr Möglichkeiten zu geben, sich auszudrücken sowie Inhalte zu erstellen und zu finden, die sie lieben. In den USA gibt es auch bereits die Möglichkeit des In-App-Shoppens, also ohne die App zu verlassen oder auf ein anderes Shopsystem angewiesen zu sein, Waren zu kaufen und zu verkaufen.

Lesen Sie auch Mehr Reichweite auf TikTok: Zielgruppe analysieren, Werbung schalten

Menschen, die oft und gerne auf die Ratings aus der IMDb schauen, und keinen Tiktok-Account haben, sei aus den Tipps+Tricks die Erweiterung Trim empfohlen. Damit lassen sich die Bewertungen direkt in Netflix und Amazon Prime anzeigen.

(emw)