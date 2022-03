Tile: Auch AirTags-Konkurrent mit Anti-Stalking-Funktion

Apples vielfacher Ärger mit dem Stalking-Potenzial seiner UWB-Tracker AirTags hat nun auch Auswirkungen auf die Konkurrenz: Erste Anbieter ähnlicher Systeme schieben der unerwünschten Überwachung mit den Geräten nun einen Riegel vor – beziehungsweise erschweren diese zumindest. Mit der neuen Version der Tile-App ist es möglich, die gleichnamigen Bluetooth-Tracker auch dann aufzufinden, wenn sie einem nicht gehören. So soll man ein potenziell zum Stalking verwendetes Gerät finden und deaktivieren können.

Warnungen nicht automatisch

So simpel wie mit den AirTags wird man von den Tile-Trackern allerdings nicht über eine potenzielle Überwachung informiert – was schon daran liegt, dass die Geräte nicht tief im iOS-System verankert sind wie die Apple-Tracker. Stattdessen wird die aktuelle Version der Tile-App verwendet – ab Version 2.95.0 ist das Feature an Bord.

Neben dem bekannten "Verloren und gefunden"-Menü gibt es nun auch einen "Suchen und schützen"-Eintrag. Dort kann man nach unbekannten Tiles in der Umgebung suchen. Das geht nützlicherweise nicht (nur) stationär. Stattdessen prüft die App beim Gehen oder Autofahren, ob ein unbekanntes Tile-Gerät mitgeführt wird. Tile empfiehlt, entweder zwei Häuserblocks zu gehen oder mit dem Auto vier Häuserblocks zu fahren. Der Scan dauert rund 10 Minuten.

Gefahr ist etwas geringer

Die Gefahr, mit den Tile-Trackern überwacht zu werden, ist etwas geringer als mit den AirTags. Das liegt vor allem daran, dass die Geräte nicht über das von Apple aufgebaute "Wo ist?"-Netzwerk verfügen, das in Städten ein metergenaues Tracking erlaubt. Tile macht bislang nicht bei Apples System mit und baut lieber sein eigenes Netzwerk aus, das schon systembedingt kleiner ausfällt. "Wo ist?" ist hingegen standardmäßig in jedem iPhone dabei.

Trotzdem ist es lobenswert, dass Tile als einer der Pioniere im Markt der Tracker nun eine solche Anti-Stalking-Funktion implementiert. Die Firma musste zuletzt laut eigenen Aussagen aufgrund der Problematik wirtschaftliche Rückschläge hinnehmen. Die meisten Berichte zum Thema drehen sich jedoch rein um Apple.

(bsc)