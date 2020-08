Tim Cook erstmals Milliardär

Apple-Chef Tim Cook hat Grund zur Freude: Der CEO des iPhone-Herstellers taucht erstmals auf der Liste der US-Dollar-Milliardäre auf diesem Planeten auf. Die Statistik wird von der Finanznachrichtenagentur Bloomberg errechnet sowie geführt und verzeichnet Cook seit dieser Woche.

Ein kleiner Milliardär

Mit ziemlich genau einer Milliarde Dollar liegt er in der Rangliste allerdings nicht mal in der Top 500, die bei 4,47 Milliarden aufhört. Leute wie Amazon-Gründer Jeff Bezos oder die Google-Erfinder sind wesentlich reicher. Dennoch ist dies für Cook ein persönlicher Reichtumsmeilenstein – so viel wert war er auf dem Papier noch nie. Grund für den Aufstieg zum Milliardär ist die Tatsache, dass die Apple-Aktie momentan steigt und steigt – und Cook einen Großteil seines Vermögens in Form von Anteilsscheinen seiner Firma hält. Dieses kann und wird er nicht so einfach zu Geld machen, er könnte – so tut es etwa Tesla- und SpaceX-Boss Elon Musk – einen Kredit auf die Aktien aufnehmen.

Sport und Apple

Ob Cook das möchte, ist unbekannt. Er hat einen eher asketischen Lebenswandel, wie sein Umfeld beschreibt. So steht er immer noch täglich um 4 Uhr auf, wohnte – so zumindest der letzte mediale Stand – in einem vergleichsweise einfachen Haus und hat außer Sport keine außergewöhnlichen Hobbys. Auch Kinder hat er nicht – ebenfalls ist von einem Mann in seinem Leben nichts bekannt. Cooks Aufstieg zum Milliardär begann vor neun Jahren, als er zu Steve Jobs Nachfolger berufen wurde. Schon zuvor hatte er den Apple-Mitbegründer vertreten.

Apple viel wertvoller geworden

Tim Cook hat eine enorme Leistung für Apple vollbracht. Ihm gelang es, die Firma wertvoller zu machen als je zuvor, ebenso erklimmen Umsatz und Gewinn neue Rekorde. Als Steve Jobs 2011 starb, war Apple gut 350 Milliarden wert, heute sind es fast zwei Billionen Dollar. Der Apple-Chef hat laut eigenen Angaben nicht vor, seine Milliarde zu behalten. Stattdessen plant er, sein gesamtes Vermögen zu spenden, wie er 2015 mitteilte. Nur das Studium seines damals zehnjährigen Neffen wolle er noch finanzieren.

