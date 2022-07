Tim Cook fährt Elektroauto – aber nicht von Apple

Wann kommt Apples erstes E-Fahrzeug? Seit Jahren schon bastelt der iPhone-Konzern im Geheimen an seiner Autostrategie, doch zu sehen gab es bislang exakt nichts vom "Apple Car", das manchmal auch unter der Bezeichnung "iCar" läuft. Nun hat sich Apple-Chef Tim Cook medienwirksam mit einem Elektromobil eines anderen Herstellers gezeigt: das des US-Start-ups Rivian.

Eine Runde im E-Pick-up

Beobachtet wurde der Boss des iPhone-Herstellers mit dem Gefährt der Konkurrenz beim "Sommercamp der Milliardäre", das vom Bankhaus Allen & Co. im Sun Valley in Idaho ausgerichtet wird. Cook und andere CEOs und Manager durften dort mehrere Rivian-Autos austesten, der Apple-Chef entschied sich für einen Pickup namens R1T in Grünmetallic. Hersteller Rivian hat sich auf "elektrische Abenteuerfahrzeuge" spezialisiert, aktuell gibt es neben dem besagten R1T mit offener Ladefläche auch ein elektrisches SUV auf dessen Basis, den R1S.

Einem Bericht der Finanznachrichtenagentur Bloomberg zufolge fuhr Cook den R1T vom Sun Valley Resort, wo die Konferenz stattfindet, in die Innenstadt von Sun Valley. Dort gab es dann ein Mittagessen, wie eine informierte Person verriet. Apple wollte Cooks Ausflug zunächst nicht kommentieren. So ist auch unklar, ob sich Cook mit dem ebenfalls bei der Sun Valley Conference anwesenden Rivian-Gründer R.J. Scaringe getroffen hat.

Start-up zeigt, wie es geht

Rivian, das 2009 gegründet wurde, ist es gelungen, komplett neue Fahrzeugkonzepte in lieferbare E-Autos zu gießen. Für ein Start-up ist das eine große Leistung, die zeigt, wie lang Apple mit seinen enormen Ressourcen doch im Vergleich bislang benötigt, ein Fahrzeug auf die Räder zu stellen. Auch Tesla zeigt, dass die Entwicklung schneller gehen kann.

Rivian ist mittlerweile auch an der Börse und baut für Amazon elektrische Lieferwagen – bis Ende des Jahrzehnts sind 100.000 Stück bestellt, Jeff Bezos ist Investor. Der Rivian R1T ist ab 67.500 US-Dollar reservierbar, der R1S wird mindestens 72.500 Dollar kosten. Das Interesse an den Fahrzeugen, die auch nach Europa kommen sollen, war unter den Sun-Valley-Besuchern groß: "Dutzende" von Ihnen sollen sich die Fahrzeuge angesehen haben. Rivian baut derzeit eine 5 Milliarden Dollar teure Fabrik auf, um die Auslieferungen zu steigern.

