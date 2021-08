Tim Cook kassiert 750 Millionen US-Dollar in Apple-Aktien

Tim Cook bekommt in dieser Woche eine Aktienzuteilung als Teil seines Gehalts bei Apple. Wie aus Unterlagen an die US-Börsenaufsicht hervorgeht, werden die Anteilsscheine mit einem Wert von aktuell 750 Millionen Dollar in den kommenden Tagen übergeben. Das Paket ist Teil von Cooks "Zahlungsplan" im Rahmen seiner Kompensation bei Apple, die bereits vor zehn Jahren bei Antritt seiner Position als Nachfolger von Steve Jobs vereinbart worden war.

Cook ist 1,5 Milliarden schwer

Cook, der mittlerweile 60 Jahre alt ist, soll aktuell ungefähr 1,5 Milliarden Dollar besitzen – den Reichtum hat er allein durch seine Arbeit bei Apple angehäuft. Dabei bekommt er stets relativ "wenig" Geld in Form von Gehalt und sehr viel in Form von Aktienzuteilungen. Dabei werden seinem Brokerage-Account direkt die entsprechenden Anteilsscheine gutgeschrieben, es handelt sich also nicht um Aktienoptionen. Apple behält jeweils einen Teil für Steuerzahlungen ein.

Guter Verdienst dank Aktien

Im vergangenen Jahr hatte Cook Aktienzuteilungen im Wert von rund 114 Millionen Dollar erhalten. Dafür soll er bis 2025 bei Apple an Bord bleiben. Seither ist der Kurs der Apple-Aktie weiter gestiegen. Die Kompensation wird stets nach Aktienstückzahlen berechnet – diesmal gibt es 5 Millionen Anteilsscheine. Zuletzt hatte Cook im Jahr 2020 seine Einnahmen von Apple ungefähr verdoppelt. Berechnungen zufolge waren es gut 265 Millionen Dollar inklusive Aktienzuteilungen.

Elon Musk bleibt ganz oben

Im Vergleich zu anderen Chefs und Managern US-amerikanischer Großkonzerne nahm sich Cook im Jahr 2020 relativ bescheiden aus. Er landete "nur" auf Platz 8 der meistbezahlten Bosse und Manager laut der Finanznachrichtenagentur Bloomberg. 2019 konnte sich Cook noch über den zweiten Platz unter den am reichhaltigsten entlohnten US-CEOs freuen. 2020 ganz oben auf der Liste steht Elon Musk mit unfasslichen 6,6 Milliarden Dollar – zugeteilt in Form von Aktienoptionen von Tesla.

(bsc)