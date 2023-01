Tiobe: C++ ist Programmiersprache des Jahres 2022

Die Betreiber des monatlich erscheinenden TIOBE Programming Community Index haben im Januar nicht nur das monatliche Ranking, sondern auch die Programmiersprache des Jahres 2022 bekannt gegeben. Den Titel erhält jeweils die Sprache, die im Verlauf des Jahres den höchsten Zuwachs im Ranking zu verzeichnen hat. Nach Python im Jahr 2021 steht nun C++ auf dem Thron für 2022.

Python führt im Januar, aber C++ beherrschte 2022

Die Programmiersprache Python war in den vergangenen Jahren beim Ranking des TIOBE Community Programming Index immer ganz vorn mit dabei und wurde so auch im Jahr 2021 zum zweiten Mal in Folge zur Programmiersprache des Jahres gekürt. Mit der Bekanntgabe des Januar-Rankings hat TIOBE jetzt auch verkündet, dass für 2022 C++ zum Sieger gekürt wurde. Eine Entwicklung, die sich schon im November 2022 abgezeichnet hat, als C++ die Programmiersprache Java vom dritten Platz in der monatlichen Aufstellung verdrängte.

Die Rangfolge der ersten zehn Programmiersprachen, wie sie der TIOBE Programming Community Index im Januar 2023 sieht. (Bild: TIOBE)

Die Macher hinter dem TIOBE-Index führen diese Beliebtheit darauf zurück, dass C++ hervorragende Leistung zu bieten hat und es sich dabei um eine objektorientierte Hochsprache handelt. Deshalb sei es möglich, schnelle und umfangreiche Softwaresysteme (über Millionen von Codezeilen) in C++ zu entwickeln, ohne zwangsläufig in einem Wartungsalptraum zu enden.

Ein weiterer Grund für den Aufstieg von C++ sei die "jüngste" und ständige Veröffentlichung neuer Sprachstandards mit interessanten Funktionen. Der erste Meilenstein war C++11 im Jahr 2011, der die erste wesentliche Änderung seit 1998 darstellte. Die Annahme dieses neuen Standards dauerte einige Jahre, da es keine C++-Compiler gab, die die neue Sprachdefinition unterstützten. Aufgrund von C++11 ging es für C++ im TIOBE-Index langsam bergauf, nachdem die Programmiersprache im Ranking seit 2001 konstant gesunken war. Der zweite Meilenstein ist die jüngste Veröffentlichung des C++20-Standards, mit dem zum Beispiel Module eingeführt wurden. Die Version wird C++ im TIOBE-Index – so die Macher des TIOBE-Index weiter – in den nächsten Jahren wahrscheinlich weiter nach oben bringen.

Was 2022 noch passierte

Leistung schien im Jahr 2022 besonders wichtig zu sein. Der C++-Konkurrent Rust ist erneut in die Top 20 aufgestiegen, während die Sprache vor einem Jahr noch auf Platz 26 lag. Lua, das für seine einfache Anbindung an C bekannt ist, stieg von Platz 30 auf Platz 24. F# ist eine weitere Sprache, die einen interessanten Sprung gemacht hat: von Position 74 auf 33 in einem Jahr. Vielversprechende Sprachen wie Kotlin (von Platz 29 auf 25), Julia (von Platz 28 auf 29) und Dart (von Platz 37 auf 38) haben noch einen langen Weg vor sich, bevor sie die Top 20 erreichen, meint jedenfalls Paul Jansen, der CEO von TIOBE Software in seinem Kommentar zum Januar-Index.

In der Meldung auf der Webseite von TIOBE sind nicht nur die Plätze 1 bis 20 der populären Programmiersprachen im Januar aufgelistet, sondern dort steht auch eine Liste mit den vollständigen Top 50 der Programmiersprachen bereit. Diese Übersicht wird allerdings nur inoffiziell veröffentlicht, da die Macher bei TIOBE durchaus die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass sie eine Sprache übersehen haben. Wer den Eindruck hat, dass eine Programmiersprache in der Auflistung fehlt, kann sie via Mail direkt an TIOBE melden.

(fms)