Tipps und Tricks für den 3D-Druck mit Harzen

Maker, die klein und filigran 3D-drucken möchten oder besonderen Wert auf Modelle mit einer hochaufgelösten Oberfläche legen, geraten früher oder später mit Filament-Druckern an ihre Grenzen. Hier bieten sich MSLA-3D-Drucker an, die schichtweise flüssiges Harz aushärten. Diese liefern jedoch nicht nur ein detaillierteres Druckergebnis, die Geräte unterscheiden sich auch in ihrer Handhabung und Wartung von ihren FDM-Geschwistern.

Um Ein- und Umsteigern bei den ersten Schritten zu helfen, hat unser Redakteur Carsten Wartmann für die Make-Ausgabe 4/22 ein paar Tipps und Tricks zusammengestellt. Dazu gehören Hinweise zur Sicherheit, Werkzeugen, der Reinigung und dem generellen Handling der flüssigen Kunststoffe.

Außerdem im Heft: Blaue Pille für Arduino-Aufsteiger

Wer auf der Suche nach einer Mikrocontroller-Alternative zu Arduino, ESP und Co. ist, sollte einen Blick in die Make-Ausgabe 4/22 werfen. Dort zeigt unser Redakteur Carsten Meyer, was es mit dem Blue-Pill-Board auf sich hat. Denn mit der 32 Bit breiten ARM-Cortex-M3-Architektur des STM32F103 und einer Taktfrequenz von 72MHz überrundet die sehr preiswerte Blue-Pill-Platine einen 16MHz-ATMega328P-Arduino gleich mehrfach. Welche Details das Board noch besonders machen und wie man die Maker-freundliche Platine mit verschiedenen Entwicklungsumgebungen zum Leben erweckt, wird im Artikel ausführlich beschrieben.

