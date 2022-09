Tod der Queen: Überführung des Sargs bislang meist-getrackter Flug überhaupt

Der Tod von Queen Elizabeth II. vergangene Woche bewegt Menschen weltweit. Das geht soweit, dass die Menschen die Schritte bis zur Trauerfeier in vielen Details genau verfolgen – in Streams, im TV, in Texten. Oder aber in Flug-Trackern, wie nun bekannt wurde. Rund fünf Millionen Menschen haben Angaben der Flug-Tracking-Webseite Flightradar24.com zufolge den "letzten Flug der Queen", also die Überführung des Sargs, von Edinburgh in den Norden Londons verfolgt.

Zum Vergleich: Als Nancy Pelosi, Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, unter scharfer Kritik Chinas Taiwan besuchte, folgten ihrem Flug dorthin rund 2,2 Millionen Menschen.

Flug der Queen: Tracking-Seite Flightradar überlastet

Der Ansturm auf "Flightradar24", binnen der ersten Minute alleine gab es eigenen Angaben nach rund sechs Millionen Zugriffsversuche auf den Flug, sorgte für eine Überlastung der Webseite. Der Flug der Royal Air Force ging von Edinburgh zum Militärflughafen Northolt im Norden der englischen Hauptstadt.

Von den rund fünf Millionen Menschen, die den Flug verfolgten, kamen demnach 4,79 Millionen über die Webseite respektive die App des Anbieters, weitere 296.000 Menschen verfolgten einen Stream auf dem Youtube-Kanal.

Im Verlaufe des Fluges, der am Dienstagabend stattfand und knapp 75 Minuten dauerte, bekamen die Betreiber ihre Webseite offenbar stabilisiert. Flightradar registrierte trotz der Überlastung den neuen Allzeitrekord, nachdem zuvor Pelosis Flug für ein Allzeithoch gesorgt hatte. Wer den "letzten Flug der Queen" nachträglich verfolgen möchte, kann dies hier tun.

