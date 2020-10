Tod eines Visionärs: Lee Kun Hee entwickelte Samsung zum Technologieriesen

Lee Kun Hee galt als Einzelgänger unter den Chefs der südkoreanischen Familienkonzerne. Er starb am Sonntag mit 78 Jahren in einem Krankenhaus in Seoul.

Lee Kun-hee (im Jahr 2013) (Bild: Republic of Korea, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons)