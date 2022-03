Toleranz, Engagement, Autonomie, Motivation: Was ein gutes Team auszeichnet

Was ein gutes Team auszeichnet, war die Frage unseres Gewinnspiels für Freitickets zur Online-Konferenz Team Up! am 31. März 2022. Dahinter stehen der dpunkt.verlag und heise Developer, die die inside-agile-Reihe gemeinsam ausrichten. Die Leser von heise Developer haben zahlreich und schlüssig geantwortet, die Gewinner sind mittlerweile ausgelost und verständigt. Einige Einsendungen fand die Redaktion so inspirierend, dass sie die Einsichten der Teamplayer und Führungskräfte hier als Zusammenfassung teilen möchte.

End-to-End-Verantwortung übernehmen

Für wesentlich halten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Umfrage das Vertrauen ineinander, untereinander und zueinander. Aus Vertrauen wächst gegenseitige Unterstützung, war zu lesen, und die vertrauensvolle Zusammenarbeit erleichtert das Anpeilen gemeinsamer Ziele – die einigen zufolge auch gemeinsam zu setzen sind. Wer sich eingebunden weiß und gehört fühlt, bringt die eigenen Stärken ein und ist motiviert bei der Sache. Aufgabe der Führungskräfte ist es, die individuellen Stärken zu würdigen und zu nutzen. Prinzipien und Werte sollten dabei in Einklang stehen, eine gute Diskussionskultur führt zu guten Ergebnissen.

"End-to-End-Verantwortung" warf ein Leser als Stichwort ein, und dazu gehören Kritikfähigkeit, Zutrauen und das Einbinden möglichst vieler Perspektiven. Diversität statt Ellbogenmentalität führt laut Erfahrung der [i[heise Developer[/i]-Leserschaft dazu, dass Stärken und Schwächen sich ausgleichen. Zufriedenheit wird auch als grundlegend empfunden sowie ein starkes Wir-Gefühl. Als ausschlaggebend gilt, wie die Teammitglieder interagieren und wie sie ihre Arbeit strukturieren.

Ein anderer Leser brachte es in einem Sprachbild (in der Form eines Akrostichon) auf den Punkt:

T eam

E ngagement

A utonomie

M otivation

Das Team auf dem Radar haben

Soweit die Ideale, im Alltag gibt es praktische Reibungen und Teams befinden sich stets in einem fragilen Gleichgewicht, das es täglich neu auszutarieren gilt. Die Konferenz für Teamentwicklung stellt erprobte Ansätze bereit, um Kernprobleme von Teams zu lösen. Lebendiges, aufrichtiges Feedback, das Würdigen der Andersartigkeit jedes Team-Biotops und pragmatische Teambuilding-Prozesse sind Thema des Team-Up!-Tags. Werkzeuge, Methoden und eine Fülle von Gratis-Tools stehen zum Mitnehmen bereit. Die Trainer und Speaker berichten unter anderem, wie Führungskräfte und Teams bei "erlernter Hilflosigkeit" vorgehen können, und Fabian Schiller von agile elevation bietet am Nachmittag alternativ zu den Vorträgen einen Kurzworkshop zum Führen mit dem Teamradar. Wer teilnimmt, kann in Kleingruppen interaktiv ausprobieren, wie sich das Modell auf die eigene Organisation übertragen lässt und wo Verbesserungspotenzial sitzt.

Wer die Methoden praktisch weiter vertiefen mag, kann am ergänzenden ganztägigen Workshop-Angebot teilnehmen: Zu Gewaltfreier Kommunikation nach Marshall Rosenberg und Psychologischer Sicherheit findet Anfang April jeweils ein Online-Workshop statt. Die Zielgruppe von Konferenz und Workshops sind unter anderem Führungskräfte, die ihre Teams nachhaltig weiterentwickeln wollen, Verantwortliche in Projektteams, aber auch Angestellte aus HR- und Personalabteilungen.

Konferenztickets günstiger bis zum 10. März

Wem die Glücksfee bei der Verlosung nicht hold war, kann sich stattdessen selbst beschenken: Bis zum 10. März 2022 sind Tickets für den Konferenztag der Team Up! zum Preis von 199 Euro erhältlich, danach kosten sie 249 Euro (alle Preise zzgl. 19 % MwSt.). Für Gruppen und Teams gibt es gesonderte Preisnachlässe. Wer an den Workshops teilnehmen will, kann sich ebenfalls einen Platz sichern. Die Teilnahme am eintägigen Workshop zur Psychologischen Sicherheit kostet 449 Euro, der zweitägige Workshop zur Gewaltfreien Kommunikation kostet pro Person 890 Euro. Weitere Informationen, auch zum Ablauf und zum Programm, lassen sich der Team-Up!-Website entnehmen.

(sih)