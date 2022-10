Tom Cruise könnte erster ziviler Weltraumspaziergänger der ISS werden

Der Hollywood-Schauspieler und Actionfilm-Tausendsassa Tom Cruise will anlässlich eines Filmprojektes zusammen mit einem kleinen Team zur Internationalen Raumstation ISS fliegen, um dort als erster Zivilist einen Weltraumspaziergang zu unternehmen. Dies geht aus einem BBC-Interview mit Donna Langley, Vorsitzende des US-amerikanischen Filmstudios Universal Filmed Entertainment Group, hervor. Cruise soll in dem Film aus der ISS aussteigen, um so realistische Bilder zu produzieren.

Das Filmprojekt haben der 60-jährige Tom Cruise und der Regisseur Doug Liman bereits 2020 Langley vorgestellt, sagt sie in dem Interview gegenüber der BBC. In dem Film wird Cruise einen Mann spielen, der in den Weltraum fliegen muss, um nichts geringeres als die Welt zu retten. Der überwiegende Teil des Films soll jedoch auf der Erde spielen. Das Filmprojekt befinde sich noch in einer Entwicklungsphase, das Filmstudio habe dem Projekt aber bereits zugestimmt. Weitere Details nannte Langley nicht.

Die US-Weltraumagentur NASA hatte Mitte 2020 bereits signalisiert, das Filmprojekt unterstützen zu wollen. Der ehemalige NASA-Administrator und jetzige republikanische US-Kongressabgeordnete Jim Bridenstine twitterte damals: "Die NASA freut sich auf die Zusammenarbeit mit @TomCruise an einem Film an Bord der @Space_Station! Wir brauchen populäre Medien, um eine neue Generation von Ingenieuren und Wissenschaftlern zu inspirieren und die ehrgeizigen Pläne der @NASA in die Tat umzusetzen." Der Tweet ist heute nicht mehr auf Twitter verfügbar.

Damals hieß es auch, dass Cruise im Rahmen des Filmprojekts mit Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX zusammenarbeiten würde, vermutlich um den Schauspieler und seine Crew zur Raumstation zu fliegen.

Erster oder Zweiter

Damit Cruise der erste Zivilist sein kann, der einen Weltraumspaziergang außerhalb der ISS unternimmt, muss er sich aber beeilen. So plant SpaceX, dass bei der für März 2023 angesetzten zivilen "Polaris Dawn"-Mission auch ein Weltraumspaziergang außerhalb einer Crew-Dragon-Raumkapsel stattfindet. Das Training der Crew läuft bereits seit Mai 2022.

Die von der NASA für 2023 geplanten weiteren Missionen mit ziviler Besatzung, die ab Mitte 2023 durchgeführt werden sollen, sehen bislang keine Weltraumspaziergänge vor.

Cruise führt viele Stunts in seinen Action-Filmen selbst durch – zuletzt in der "Top Gun"-Fortsetzung "Top Gun: Maverick", in dem er einen Kampfpiloten spielt und dabei selbst einen Militär-Jet flog. Der Film entstand in Kooperation mit der United States Navy und dem US-Verteidigungsministerium. Cruise und einige Darsteller mussten dazu ein dreimonatiges Trainingsprogramm durchlaufen, um dann nach Trainingsflügen auf verschiedenen Maschinen eine F/A-18 Super Hornet Militärmaschine fliegen zu dürfen.

(olb)