TomTom Go startet auf iPhones nicht mehr richtig: Fix soll Problem ausräumen

TomTom Go startet auf iPhones nicht mehr zuverlässig und bereitet so auch bei der CarPlay-Nutzung im Auto erhebliche Probleme. Die App bleibt bei vielen Nutzern nach dem Öffnen unmittelbar hängen, sie zeigt lediglich den Startbildschirm mit dem Hinweis "App wird geladen" an statt die Routenplanung. Entsprechend scheitert auch der Start von TomTom über Infotainmentsysteme mit CarPlay-Unterstützung. Das Problem tritt bei manchen Nutzern seit mehreren Wochen auf, ob ein direkter Zusammenhang mit iOS 15 besteht, bleibt unklar.

TomTom geht CarPlay-Tonprobleme an

Mit dem jüngsten Update auf Version 2.8 ist TomTom ein erstes CarPlay-Problem mit iOS 15 angegangen: Die Navi-App soll nicht länger zu Tonproblemen im Auto führen, heißt es in den Veröffentlichungsangaben. Beim Abspielen einer Sprachansage oder eines Warntons konnte es bislang unter anderem dazu kommen, dass die Lautstärke des Infotainmentsystems gesenkt wurde – und sich in manchen Fahrzeugen auch nicht wieder von Hand hochdrehen ließ.

Eine Fehlerbeseitigung für die Startprobleme gibt es in Version 2.8 allerdings nicht, wie TomTom erklärte. Man wolle den Bugfix dafür jedoch nachreichen, sobald er fertig ist. Ein voraussichtlicher Termin für die Bereinigung des Problems wurde nicht genannt. Verärgerte Nutzer strafen die App inzwischen reihenweise mit 1-Sterne-Bewertungen im App Store ab, dort bittet der Support um etwas Geduld.

App-Abschießen als Workaround

Als Workaround bleibt, die steckengebliebene App abzuschießen: Dafür wischt man auf neueren iPhones mit dem Daumen vom unteren Rand ein kurzes Stück in Richtung Bildschirmmitte, um den App-Umschalter zu öffnen. Auf älteren iPhones drückt man dafür zweimal auf den Home-Button. Zum Zwangsbeenden muss die TomTom-App dann nach oben aus dem Display geschoben werden. Beim anschließenden Start öffnet sich die Navi-App meist normal, bleibt manchmal aber auch erneut stecken. Auch bei der CarPlay-Nutzung im Auto hilft nur dieser Workaround, der allerdings keinesfalls während der Fahrt durchgeführt werden sollte. Über das Infotainmentsystem lässt sich die Zwangsbeendung der App nicht durchführen.

(lbe)