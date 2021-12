TomTom Go wird teurer: Preishickhack bei Navi-App

TomTom erhöht die Preise für die mobile Navigations-App TomTom Go: In Kürze kostet das Monatsabo für Neuabonnenten 4 statt bislang 2 Euro, das Halbjahresabo steigt dann auf 12 Euro. Für das Jahresabonnement werden künftig 20 Euro statt bisher 13 Euro berechnet, wie der Hersteller mitteilte. Möchte man das Jahresabo im Rahmen von Apples Familienfreigabe gemeinsam nutzen, erhöht sich der Preis auf 26 Euro.

Die Preiserhöhung greift nicht bei bestehenden Abos, sondern nur bei Abschluss eines neuen Abonnements, betonte TomTom. Die neuen Preisstufen sollen im Laufe der kommenden Tage in allen Ländern eingeführt werden, sowohl in der iOS- als auch der Android-App von TomTom Go.

Abo-Preise auf iPhone derzeit viel höher

Zu Beginn der Woche hatte der Navi-Hersteller mit einer erheblichen Preissteigerung in der deutschen iPhone-Version von TomTom Go für Verwirrung und Verärgerung gesorgt. Die Abos kosten seitdem teils ein Mehrfaches: Für das Monatsabo werden aktuell 8 Euro in Rechnung gestellt – eine Vervierfachung. Der Preis für das Familienjahresabo stieg auf über 50 Euro. Diese neuen Preisstufen werden derzeit weiterhin angezeigt. Die oben genannten künftigen Preise für In-App-Käufe und Abonnements werden erst in den nächsten Tagen zu sehen sein.

Die plötzliche Preiserhöhung griff auch hier zwar nicht für Bestandskunden mit laufenden Abos, doch wer in ein anderes Abo wechseln will – etwa das Abo mit Familien-Sharing – wird ebenfalls mit den neuen Preisen konfrontiert. Kunden, die in den letzten Tagen eines der teuren Abos abgeschlossen haben, sollen sich an den Support wenden, heißt es bei TomTom.

Startprobleme bei TomTom-App dauern an

Stille Preiserhöhungen sind bei laufenden Abonnements mit automatischer Verlängerung, die über Apples In-App-Bezahlschnittstelle gebucht und abgerechnet werden, nicht möglich: Erhöht der Anbieter den Preis auch für Bestandskunden, müssen diese erst zustimmen. Ohne Einwilligung endet das Abo nach Ablauf des abgeschlossenen Zeitraums.

Die massive Preiserhöhung sorgte bei iPhone-Nutzern der Navi-App für zusätzlichen Frust: TomTom Go hat seit Einführung von iOS 15 teils massive Startprobleme und lässt sich oft erst nach einer Zwangsbeendung und erneutem App-Start zur Navigation verwenden – besonders störend beim CarPlay-Modus im Auto. Auch nach vielen Wochen ist der Bug in der aktuellen Version 2.8.1 weiterhin zu finden.

(lbe)